Juve, in tre per due posti sulla fascia sinistra. Cambiaso, Iling Jr… e Kostic che non gioca

La Juventus di mister Allegri scende in campo per la prima volta in casa, nella Serie A 2023/2024, contro il Bologna di Thiago Motta. Tutto esaurito all’Allianz Stadium, grande entusiasmo a Torino dopo la vittoria di Udine

La formazione bianconera non mette in mostra un buon primo tempo, risultando sconnessa tra i reparti e poco pericolosa. Nella ripresa entra anche Iling Jr per Cambiaso, Kostic rimane ancora una volta seduto in panchina alimentando le voci di mercato

La Juventus entra negli spogliatoi sotto di un gol, marcato dallo scozzese Ferguson al 24’ del primo tempo. Nella ripresa però la formazione di casa entra con un piglio diverso. Pronti-via, gol annullato a Vlahovic, ma l’atteggiamento è quello giusto. Peggio della prima metà di gara, francamente, era davvero difficile da immaginare. Il 9 bianconero trova poi il gol, proprio su assist di Iling Jr. La scelta è vincente per Allegri.

Al minuto 66 era entrato in campo Paul Pogba, il grande atteso di questa sera. Assieme a lui, proprio Iling Jr per Cambiaso: ancora una volta, come a Udine, mister Allegri preferisce l’inglese al serbo Kostic, che siede ancora ancora in panchina. Il classe 2003 è chiamato a spezzare la staticità delle fasce bianconere, è così ha fato, sfornando un grane cross per Vlahovic. Cambiaso, imbrigliato dagli ex compagni, non ha mai trovato il varco giusto per sfondare.

E Filip Kostic? L’allenatore livornese non lo manda in campo. Contro l’Udinese, al minuto 70’, la staffetta sulla sinistra era stata la stessa. Il serbo sulla sinistra pare avere perso posizioni. Se il titolare è Cambiaso, il vice è Iling Jr. Sulla sinistra sono però in tre, e Kostic evidentemente è di troppo: in chiave mercato, è uno dei preferiti della dirigenza per fare cassa. Di tempo non ce n’è più molto, ma le indicazioni dal campo parlano chiaro.