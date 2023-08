Via dal Barcellona nel rush finale: poker di italiane in lizza | CM.IT

Il Barcellona lavora sul mercato in uscita in questo rush finale del calciomercato estivo. La Serie A guarda con attenzione a un profilo che ha poco spazio nello scacchiere di Xavi

Il Barcellona torna alla vittoria nella Liga e si coccola l’ultimo diamante pregiato della cantera: Lamine Yamal.

L’attaccante classe 2007 si è preso la scelta nel pirotecnico 4-3 sul campo del Villarreal, con la squadra di Xavi al completo sul mercato a meno di colpi di scena nel rush finale della sessione estiva. La dirigenza blaugrana e il nuovo Ds Deco continuano a lavorare invece in uscita, dove da qui a venerdì sera potrebbe registrarsi la partenza di Eric Garcia. L’ex difensore del Manchester City ha giocato finora solo due spezzoni di gara in tre partite di campionato e rischia di avere poco spazio anche per il resto della stagione. L’idea quindi di Xavi e della società catalana è quella di aprire alla partenza del 22enne centrale negli ultimi giorni di mercato, permettendogli così di giocare con maggiore continuità. In Premier League si era vociferato di un interesse (senza peraltro un affondo concreto) dell’Arsenal, mentre restando in Spagna il giocatore piace al Girona.

Calciomercato, lascia il Barça in prestito: gli occhi della Serie A su Eric Garcia

Come raccolto da Calciomercato.it, Eric Garcia è finito anche nel mirino di un club italiano che di recente ha sondato la disponibilità del difensore e del Barcellona per il prestito, formula scelta dal sodalizio catalano per dare il via libera all’operazione.

In Serie A è a caccia di un puntello difensivo il Genoa, che negli ultimi tempi ha sondato la disponibilità di Bonucci considerando la rottura del nazionale azzurro con la Juventus. Un profilo dalle caratteristiche dello spagnolo serve anche alla Fiorentina, che prima di affondare il colpo per rinforzare la retroguardia di Italiano aspetta che si definisca la cessione (Real Betis in pole) di Martinez Quarta. Occhio inoltre alle mosse della Roma, che dopo il colpaccio Lukaku vorrebbe completare la rosa di José Mourinho con un tassello in difesa. Infine c’è il Torino, bisognoso di reperire sul mercato un’opzione di livello in caso di partenza – direzione Atalanta – di Buongiorno. In casa granata, però, il primo nome nella lista del Ds Vagnati resta Tanganga dal Tottenham. Eric Garcia, sotto contratto fino al giugno 2026, ha un ingaggio vicino ai 3 milioni di euro e al quale potrebbe partecipare per una piccola percentuale il Barcellona.