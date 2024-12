Milan, fischi e contestazioni per tutti: “Noi non siamo americani, ne abbiamo abbastanza”

Ecco cosa è successo al fischio finale della sfida di San Siro, dove il Diavolo non è andato oltre al pareggio contro il Genoa

Termina tra i fischi di San Siro la festa per i 125 anni del Milan. Tante occasioni sprecate per il Diavolo che non riesce a battere così il Genoa.

Alla fine, dunque, il popolo rossonero contesta proprio tutti. La squadra e il suo mister Paulo Fonseca sono stati fischiati pesantemente: Rafa Leao e compagni, come accade di solito, si stavano per recare sotto la Curva Sud, ma i decibel troppo alti, li ha portati a fare marcia indietro e a recarsi negli spogliatoi.

Poi sono arrivate le contestazioni, rivolte sia alla proprietà che ai dirigenti: “Questa società non ci merita” cantano dalla Sud, che prosegue urlando: “Ve ne andate o no”, per poi continuare con “Noi non siamo americani“. Non contenta, la tifoseria organizzata ha esposto anche uno striscione fuori da San Siro, con scritto: “Società Milan: vi abbiamo aspettato e sostenuto a oltranza, della vostra mediocrità ne abbiamo abbastanza”.

Milan-Genoa, la scossa non è arrivata: rossoneri a picco

C’è rabbia e delusione tra i tifosi del Milan, che non possono chiaramente festeggiare in occasione dell’anniversario per i 125 anni del club.

Il pareggio contro il Genoa lascia tanto amaro in bocca agli oltre 70mila sostenitori che oggi hanno riempito San Siro. Non c’è davvero nulla da salvare stasera, con gli attaccanti che hanno sbagliato tutto quello che c’era da sbagliare. La classifica così continua ad essere negativa: sarebbe dovuto essere un turno dove recuperare punti sulla Juventus, stoppata dal Venezia, e sulla Fiorentina, che ha perso a Bologna, ma così non è stato. Ora tutti si aspettano una presa di posizione da parte della società per provare a salvare una stagione, sempre più complicata.