DIRETTA | Lukaku-day, cresce l’attesa a Roma: tutti gli aggiornamenti

È il giorno dell’arrivo di Romelu Lukaku nella capitale. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale in casa giallorossa

La Roma e i suoi tifosi si preparano ad accogliere Romelu Lukaku. L’attaccante belga ex Inter sbarcherà oggi nella capitale per iniziare la sua nuova avventura in Serie A.

Lukaku arriva in prestito oneroso a 5-7 milioni di euro con bonus, per il bomber è invece pronto un ingaggio tra i 7 e gli 8 milioni di euro, molto simile a quello percepito lo scorso anno in nerazzurro. Ecco tutti gli aggiornamenti in diretta su Calciomercato.it

14:02 L'aereo dei Friedkin in volo verso Bruxelles L’aereo dei Friedkin è partito in direzione Bruxelles, dove è atteso intorno alle 15. Da lì salirà Lukaku, atteso a Roma intorno alle 17.

12:44 A Roma è Lukaku-mania A Roma è già Lukaku-mania: tra le vie della capitale spunta il primo murale