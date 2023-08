Calciomercato, tutte le news e le trattative di lunedì 21 agosto

Le ultime di calciomercato in Serie A e non solo. Le operazioni di Juve, Inter, Milan e di tutte le altre: le trattative di lunedì 21 agosto 2023

La Juventus debutta in questa Serie A con una bella vittoria a Udine, che convince, ma sul mercato resta ferma in attesa di eventuali cessioni. In casa Inter si continua a spingere parecchio per Pavard che si avvicina.

Per i nerazzurri è necessario il rinforzo di livello in difesa e intanto il Bayern sta pensando già al sostituto. E anche il Milan sta per chiudere per il rinforzo in retroguardia: Marco Pellegrino. Intanto anche la Lazio, soprattutto dopo il flop di ieri a Lecce, vuole completare la rosa con altre pedine. Per Samardzic devono prima uscire Marcos Antonio e Basic, poi il secondo portiere e magari Bonucci. La Roma, invece, cerca di chiudere per Zapata.

Tutte le trattative e le notizie in tempo reale di oggi, lunedì 21 agosto 2023.

22:01 Lazaro-Torino, domani le visite mediche Tutto fatto per il ritorno di Lazaro, stavolta a titolo definitivo, al Torino. Nelle casse dell’Inter finiranno circa 4 milioni di euro. Domani l’austriaco svolgerà le visite mediche per poi firmare il contratto coi granata.

23:57 Attacco Milan: Colombo in prestito, arriva un'alternativa a Giroud CM.IT | A meno di sorprese, Colombo lascerà di nuovo il Milan con la formula del prestito. Monza e non solo sul giovane attaccante di proprietà dei rossoneri, intenzionati ad acquistare un’altra punta di valore da mettere in competizione con Giroud.

23:49 Holm, ritorno deciso della Juventus CM.IT | L’Atalanta non chiude e la Juventus torna forte su Holm. Operazione da circa 9 milioni di euro più 3 di bonus, con l’inserimento concreto dei bianconeri che rischia di rovinare i piani del club orobico.

23:45 Juventus, Felix Correia resta in Portogallo ma cambia club Prosegue in Portogallo, lontano dalla Juventus, la carriera di Felix Correia. Tutto fatto per il trasferimento del talento di Lisbona al Gil Vicente, club di massima serie portoghese. L’operazione si è conclusa con la formula del prestito più opzione d’acquisto

23:43 Milan, è arrivato Pellegrino Mentre il Milan era in campo a Bologna, all’aeroporto di Linate è arrivato Marco Pellegrino, difensore argentino classe 2002 prelevato a titolo definitivo dal Platense per 3 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita.

21:18 Inter, sirene dalla Spagna per Agoume | CM.IT Potrebbe esserci la Spagna nel futuro di Lucien Agoume. Sulle tracce del centrocampista francese, in uscita dall’Inter, c’è in particolare l’Almeria.

20:44 Sirene turche per Sergio Ramos Possibile nuova esperienza in Europa per Sergio Ramos. L’esperto difensore respinge le offerte provenienti dall’Arabia Saudita e potrebbe finire in Turchia. Su di lui ci sono Galatasaray e Besiktas.

20:40 Salernitana, domani le visite di Cabral Arrivano conferme sull’arrivo di Jovane Cabral alla Salernitana. Il giocatore capoverdiano sarà in Italia domani per sottoporsi alle visite mediche prima della firma che lo legherà alla Salernitana. Il club granata lo ingaggerà dallo Sporting Lisbona in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 3.5 milioni di euro.

19:41 Palermo, UFFICIALE: preso Lund Hansen Il Palermo ha preso dal BK Hacken il terzino sinistro danese Kristoffer Lund Hansen: acquisto ufficiale, il calciatore arriva a titolo definitivo.

19:21 Lazio, si riapre la pista Lloris Sembrava chiusa definitivamente, ma ora si è riaperta la pista che porta a Hugo Lloris alla Lazio. I biancocelesti cercano un nuovo portiere e l’esperto estremo difensore francese è tornato prepotentemente di moda.

18:38 CM.IT - Inter, sirene spagnole per Agoume Inter, sirene spagnole per Lucien Agoumé: sulle tracce del centrocampista francese, in uscita dal club nerazzurro, c’è in particolare l’Almeria. L’Inter cederebbe il classe 2002 – lo scorso anno in prestito al Troyes – a titolo definitivo e lo valuta 5-6 milioni. Per il momento comunque solo sondaggi, nessuna offerta concreta sul tavolo da parte del club di Liga. Agoumé è sotto contratto fino al 2025 e non rientra nei piani di Inzaghi e della dirigenza interista. 🇫🇷 #Inter – Sirene spagnole per Lucien #Agoumé: sulle tracce del centrocampista francese, in uscita dal club nerazzurro, c’è in particolare l’#Almeria. L’#Inter cederebbe il classe 2002 a titolo definitivo e lo valuta 5-6 milioni 📲 @calciomercatoit — Giorgio Musso (@GiokerMusso) August 21, 2023

18:19 Torino, domani le visite per Lazaro Valentino Lazaro pronto a lasciare l’Inter a titolo definitivo. Il giocatore austriaco sosterrà domani le visite mediche con il Torino.

17:31 Salernitana, non solo Cabral Non solo Jovane Cabral: la Salernitana è vicino ad un altro acquisto per il proprio reparto offensivo. Oltre al capoverdiano ex Lazio in arrivo in prestito dallo Sporting CP, i campani sono molto vicini a Tchaouna, ala 2003 del Rennes.

16:22 Roma, Zapata affare definito Zapata alla Roma è un affare definito sia con il calciatore che con l’Atalanta. Il colombiano aspetta la chiamata per volare nella Capitale. #Zapata–#Roma, affare definito sia con l'#Atalanta che con il giocatore. Il colombiano attende la chiamata dei giallorossi per viaggiare verso la capitale e mettersi a disposizione di #Mourinho https://t.co/G808A0j6Mc — Mirko Calemme (@mirkocalemme) August 21, 2023

16:52 Facundo Gonzalez in prestito alla Sampdoria Come anticipato nelle scorse ore, la Juventus sta per cedere in prestito secco Facundo Gonzalez alla Sampdoria. Il difensore centrale 2003 prelevato dal Valencia in questa sessione, si trova già a Genova per visite mediche e firma con il club blucerchiato.

16:48 UFFICIALE, nuovo attaccante per la Juve U23 Ufficiale l’acquisto di Simone Guerra da parte della Juventus Under 23. L’attaccante classe 1989 passa a titolo definitivo ai bianconeri dalla Feralpisalò con un contratto annuale.

16:19 Napoli-Lindstrom: le ultime di CM.IT Jesper Lindström rimane un obiettivo forte del Napoli, ma il suo arrivo è legato alla partenza di Lozano. Ad oggi, fonti qualificate, escludono l’esistenza di trattative in corso per la cessione dell’esterno messicano. +++Aggiornamento #Lindström+++ Il Napoli non prenderà il danese senza l'uscita di Lozano. Il classe 2000 danese piace tanto e sono solidi i contatti con l'agente Mikkel Nissen. Fonti qualificate, sul messicano, descrivono l'attuale situazione con un laconico: 'nessuna trattativa'… — Marco Giordano (@MarcoGiordano6) August 21, 2023

16:10 Ufficiale, il Manchester United scarica Greenwood Contrariamente a quanto filtrato nei giorni scorsi, il Manchester United ha deciso di scaricare definitivamente Mason Greenwood. L’attaccante inglese, assolto da poche settimane dalle accuse di violenza sessuale, non verrà reintegrato dal club inglese.

15:44 Il Psg rilancia per Kolo Muani Dopo aver rifiutato una prima proposta da 60 milioni, secondo i media francesi l’Eintracht Francoforte potrebbe accettare la nuova offerta da 80 milioni pensata dal Psg per Kolo Muani. L’operazione totale potrebbe toccare i 95 milioni di euro bonus compresi.

15:03 Juventus, Facundo Gonzalez alla Sampdoria La Juventus può cedere in prestito Facundo Gonzalez alla Sampdoria.

14:34 Salernitana, Jovane Cabral in arrivo La Salernitana è vicina all’acquisto di Jovane Cabral dallo Sporting CP.

13:55 Bologna, accelerazione per il colpo in attacco Il Bologna a caccia del sostituto di Arnautovic, trattativa in stato avanzato per Karlsson dell’Az Alkmaar.

12:42 Juventus, la Premier League ancora all'assalto di Chiesa Chiesa è tornato in forma e i top club non smettono di pensarci, la Juventus deve fare attenzione. Molto interessato il Liverpool al bianconero, individuato come erede di Salah.

12:30 Napoli, occhio al colpo last minute in difesa Il Napoli potrebbe non aver concluso le operazioni sul fronte difensivo. Gli azzurri potrebbero tentare di acquisire in prestito le prestazioni di Simakan, centrale del Lipsia.

12:20 UFFICIALE: Sturaro si trasferisce in Turchia Si ingrandisce la colonia italiana in Turchia e nello specifico al Karagumruk: Stefano Sturaro, svincolato, ha firmato con la compagine anatolica.

11:51 Inter, tutta la verità di Marotta su Pavard e Sanchez Inter ancora attiva sul mercato: Marotta riferisce dei passi avanti per Pavard e apre al ritorno di Sanchez.

11:15 Dall'Inter al Monza, altro trasferimento UFFICIALE Il classe 2004 Daniel Zoppi, centrocampista, passa dall’Inter al Monza, unendosi alla Primavera dei brianzoli.

10:04 Milan, si valuta la conferma di Colombo Strada in salita per il Milan nel reperire una punta di livello per completare l’attacco a disposizione di Stefano Pioli. Così, nonostante i tanti interessamenti (in primis quello del Monza), Lorenzo Colombo potrebbe rinnovare e restare alla corte del tecnico emiliano.

09:27 Inter, non solo Torino su Correa Finito nel mirino del Torino, Correa piace anche a Bournemouth e Betis. L’Inter può aprire anche al prestito per poi puntare sul ritorno di Alexis Sanchez in nerazzurro.

09:19 Juve, Kean e Soulé sul mercato: le ultime Negli ultimi giorni di mercato, la Juventus proverà a completare l’operazione cessioni per arrivare a 100 milioni di euro complessivi. Su Kean, valutato circa 30 milioni di euro, si muovono anche Fulham e Siviglia, mentre Soulé, valutato 20 milioni, c’è anche il Feyenoord.

09:00 L'Inter non molla Pavard: le cifre del rilancio L’Inter continua a trattare Benjamin Pavard e nelle ultime ore ha effettuato un rilancio da 28 milioni più 5 di bonus.

09:12 Ufficiale, l'ex Milan Dest riparte dal Psv Il Psv ha ufficializzato l’arrivo di Dest, ex Milan, dal Barcellona.