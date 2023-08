HIGHLIGHTS | Il Milan mostra i muscoli: Giroud e Pulisic stendono il Bologna

Brilla il Milan di Pioli all’esordio un campionato: le reti di Giroud e Pulisic regalano i primi tre punti stagionali

Un Milan convinto e convincente espugna Bologna chiudendo al meglio la prima giornata del campionato di Serie A. Primo gol italiano per Pulisic.

Pronti via e il Bologna sfiora il clamoroso vantaggio: dopo appena un giro di lancette Lykogiannis si invola sulla trequarti di campo e lascia partire un mancino forte e preciso che si stampa sulla traversa. Un episodio che non spaventa il Milan, al quale bastano appena 11′ per sbloccare il vantaggio. Bella palla tagliata di Pulisic per Reijnders che la rimette sul secondo palo, sulla sfera arriva Giroud che col destro non sbaglia. La squadra rossonera tiene bene il campo e al 21′ raddoppia: Pulisic triangola bene con Giroud e scarica il destro sul quale nulla può Skorupski.

A ridosso della mezz’ora Giroud sfiora la doppietta personale, ma col passare dei minuti viene fuori la squadra di casa che prima dell’intervallo va vicina alla rete del 2-1, prima con Ferguson e poi con Posch, ma prima Maignan e poi l’imprecisione negano ai felsinei la gioia del gol. Ad inizio ripresa ancora Bologna a caccia del gol per riaprire la contesa: al 60′ ci prova Ndoye che accelera e calcia di forza, scheggiando la parte esterna del palo. Un minuto dopo ci prova Aebischer che si inserisce nel cuore del campo e calcia in porta, impegnando Maignan che si rifugia in calcio d’angolo. I cambi permettono al Milan di gestire senza patemi il risultato, sfiorando anche il 3-0 con Leao, fermato solo dal palo nel finale al termine di una azione personale da applausi.

Bologna-Milan: highlights, tabellino e classifica

BOLOGNA-MILAN 0-2

11′ Giroud, 21′ Pulisic

La classifica: Fiorentina 3, Juventus 3, Napoli 3, Atalanta 3, Inter 3, Milan 3, Lecce 3, Verona 3, Roma 1, Salernitana 1, Cagliari 1, Torino 1, Bologna 0, Lazio 0, Empoli 0, Frosinone 0, Monza 0, Sassuolo 0, Genoa 0, Udinese 0

