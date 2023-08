PAGELLE E TABELLINO DI BOLOGNA-MILAN 0-2 | Reijnders prezioso, Leao appannato

Voti e tabellino del match tra Bologna e Milan, sfida del Dall’Ara, valevole per la prima giornata del campionato di Serie A

Basta un tempo al Milan per avere la meglio sul Bologna. I rossoneri di Stefano Pioli si impongono 2 a 0 grazie alle reti del solito Olivier Giroud e di Cristian Pulisic.

L’americano e il francese sono sicuramente i migliori insieme a Reijnders, già padrone del centrocampo del Diavolo. Non proprio nella sua serata migliore Rafael Leao, che colpisce comunque un palo nel finale.

Ecco i voti:

BOLOGNA

Skorupski 6 – Può ben poco sui gol subiti, ma è bravo a negare la doppietta a Giroud.

Posch 6 – Non perfetto in occasione del primo gol, ma tiene bene su Rafael Leao e non è certo poco.

Beukema 5 – E’ dura stasera contro un Olivier Giroud davvero ispirato. Perde nettamente il duello con il francese e ha responsabilità in entrambe le reti.

Lucumi 4,5 – In difficoltà costante contro l’attacco rossonero. Come il compagno è impreciso e spesso fuori posizione.

Lykogiannis 5,5 – Mette paura dopo 30 secondi ai rossoneri con un missile da fuori che colpisce la traversa, poi tanta sofferenza con Pulisic. Dall’85’ Corazza s.v.

Aebischer 5 – E’ il centrocampista più in difficoltà tra i rossoblu. Al 60′ ha la palla buona per andare a segno ma spara addosso a Maignan.

Dominguez 6 – E’ lui il punto di riferimento costante dei compagni. Ha l’intelligenza tattica per reggere l’urto rossonero. Anche stasera dimostra di essere pronto per il salto in una grande. Dal 73′ El Azzouzi s.v.

Ndoye 6 – Prima a destra, poi a sinistra, l’esterno di Motta ha gamba e crea diversi grattacapi ai terzini del Milan. Colpisce anche un palo ad inizio ripresa.

Ferguson 5,5 – E’ il più pericoloso dei suoi nel corso del primo tempo, quando con due tiri mette paure ai rossoneri. Si spegne nella ripresa. Dall’85’ Urbanski s.v.

Moro 5,5 – Dimostra di saper gestire bene il pallone, ma sparisce troppo spesso tra le maglie bianche del Milan. Dal 45′ Orsolini 5 – Si trova parecchie volte uno contro uno con Theo Hernandez, ma non riesce mai a trovare lo spunto vincente.

Zirkzee 5,5 – Corre tanto e si mette a servizio dei compagni. Fantastica l’imbucata per Aebischer ad inizio ripresa. Dall’85’ van Hooijdonk s.v.

All. Motta 5,5 – Il suo Bologna palleggia bene e non ha paura a giocare dal basso. La sensazione è che dopo la partenza di Arnautovic serva davvero tanto un giocatore che la butti dentro.

MILAN

Maignan 6,5 – Sempre attento nella palle alte e a chiudere lo specchio ad Aebischer al 60′.

Calabria 5,5 – Non sta benissimo fisicamente, dopo l’infortunio che gli ha fatto saltare qualche giorno di preparazione. Va in difficoltà con Ndoye e spinge poco. Dal 72′ Kalulu s.v.

Thiaw 6,5 – Attento e preciso. E’ sempre nel posto giusto e così si mette in mostra con chiusure puntuali. Dall’86’ Kjaer

Tomori 5,5 – La solita distrazione che manda in difficoltà il Milan e che gli fa perdere la sufficienza.

Hernandez 6,5 – Torna a macinare km sulla fascia, è una spina nel fianco costante per gli avversari.

Loftus-Cheek 6 – Ha bisogno di tempo per entrare in condizione, ma la sua partita non è certo insufficiente, anche se in avanti può fare di più. Dal 72′ Pobega s.v.

Krunic 6 – Un pallone perso che mette in difficoltà il Milan, ma la sua prova nel complesso è più che positiva. Al centro è un punto di riferimento per i compagni e dà una mano importante alla difesa.

Reijnders 7 – Stupisce soprattutto per come si sia calato in una realtà nuova come quella della Serie A. Gioca a testa alta ed è sempre nella posizione giusta, sia in fase difensiva che in avanti. E’ suo l’assist per il primo gol di Olivier Giroud.

Pulisic 7,5 – Dopo anni il Milan ha finalmente un grande giocatore anche sulla destra. L’americano dimostra di essere fatto di un’altra pasta: ci mette lo zampino nel primo gol, con il lancio per Reijnders e poi si mette in proprio con un grande tiro da fuori area. Sulla fascia fa quello che vuole. Dal 72′ Chukwueze s.v.

Giroud 7,5 – Quando le partite contano risponde presente. Gol, assist e tanto sacrificio per il centravanti francese. Dal 72′ Okafor s.v.

Leao 5,5 – La benzina nei serbatoi è ancora poca. Si accende ad intermittenza senza mai rendersi pericoloso per davvero, fino al 90′ quando colpisce un palo con la sua classica azione dalla sinistra.

All. Pioli 6,5 -L’estate gli ha dato una fascia destra nuova di zecca e pronti via arrivano le prime soddisfazioni. Pulisic inventa calcio e segna un super gol. Dietro ancora qualche disattenzione di troppo, ma il suo nuovo Milan inizia bene, in un campo non certo facile.

TABELLINO

BOLOGNA-MILAN 0-2

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumí, Lykogiannīs; Aebischer, Domínguez; Ndoye, Ferguson, Moro; Zirkzee. A disp.: Bagnolini, Ravaglia; Bonifazi, Corazza, De Silvestri, Sosa; El Azzouzi, Fabbian, Urbanski; Orsolini, van Hooijdonk. All.: Motta.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernández; Loftus-Cheek, Krunić, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leão. A disp.: Mirante, Sportiello; Bartesaghi, Florenzi, Kalulu, Kjær; Adli, Pobega, Romero, Zeroli; Chukwueze, Colombo, Okafor. All.: Pioli.

GOL: 11′ Olivier Giroud (M), 21′ Pulisic (M)

AMMONITI: 29′ Aebischer (B), 51′ Theo Hernandez (M), 76′ Krunic (M)

ESPULSI:

Arbitro: Pairetto di Nichelino.