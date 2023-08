‘Nessuna trattativa’: l’ostacolo a Lindström si chiama Lozano | CM.IT

Jesper Lindström è un obiettivo conclamato del Napoli. Al momento, però, non ci sono trattative per Lozano per sbloccare l’affare

Senza uscite non possono esserci entrate. Un vecchio mantra del calciomercato che vale, ovviamente, anche per il Napoli. Perché parlare dell’interesse per Jesper Lindström è assolutamente corretto. Un giocatore apprezzato e seguito. Dire che si è ad un passo dall’acquisto, forse, lo è meno.

Il Napoli deve prima salutare uno tra Lozano e Politano per abbracciare il talento danese dell’Eintracht Francoforte. In particolare, quella più concretizzabile è l’uscita del messicano, all’ultimo anno di contratto e senza nessuna base intavolata per il rinnovo. Si è parlato di Saudi League così come di un ritorno in patria. Una cessione dell’ex PSV porterebbe un indennizzo nelle casse azzurre, ma soprattutto lo spazio in lista per un nuovo giocatore.

Lozano in uscita: manca lo step decisivo per l’addio

Calciomercato.it ha avuto modo di sondare il club azzurro. Sul tema Lozano in uscita la questione è stata posta in modo lapidario. ‘Nessuna trattativa’: questa la risposta che arriva da fonti accreditate sulle chance legate a piste saudite o messicane.

Un modo per spiegare che non siamo nell’imminenza di un addio, ma solo nella possibilità che esso avvenga. Il fermo contro il Frosinone non era un ‘infortunio di mercato’, giusto chiarirlo. Ovvio, che il tenore della gara e la situazione contrattuale non portano a spingere, prendendosi il rischio di ricadute.

Lindström, invece, è dichiaratamente un obiettivo qualora Lozano esca. La sensazione che il Napoli abbia le mani solide sul calciatore esiste. La trattativa con il club tedesco non è semplice, ma la voglia di Italia dell’ala destra classe 2000 c’è tutta. Qualche abboccamento con la Lazio, altre top del nostro campionato che hanno mostrato interesse. Servono circa 30 milioni per strapparlo al club tedesco ed alla concorrenza.