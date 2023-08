La Premier non molla Chiesa: è lui l’erede del big

La Premier non ha mai mollato la pista Chiesa ed è pronta a riaprirla per sostituire uno dei dei suoi top player

La Juventus vince e convince. Uno slogan che sa del classico, ma quasi mai se associato ai colori bianconeri che tanto hanno fatto fatica in queste ultime stagioni. Invece ieri è bastato un tempo alla squadra di Allegri per sbarazzarsi dell’Udinese, battuta 3-0. Una delle prestazioni migliori della Juve nell’Allegri-bis, soprattutto relativamente alla prima frazione di gara.

Di segnali incoraggianti ce ne sono stati parecchi. E i tifosi ne aspettavano con ansia soprattutto due e proprio loro arrivati. Parliamo di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, entrambi a segno nel giro di una ventina di minuti. I due stanno affinando l’intesa, nella speranza che uno dei due non debba fare le valigie. Vlahovic è da tempo nei discorsi di mercato col Chelsea per lo scambio con Lukaku, che però ad ora pare congelato. Il serbo resta un beniamino dei tifosi, che credono fermamente in lui. E così anche Chiesa, che dopo l’infortunio al crociato è tornato lo scorso anno ma con diverse difficoltà fisiche e non solo. Questo può essere il suo anno e la Juve non può che augurarselo. La condizione primaria è però che in mezzo non si metta ancora una volta la Premier League. Questo perché dall’Inghilterra arrivano nuovi rumors sul Liverpool, che lo avrebbe messo nuovamente nel mirino.

Il Liverpool pronto a tornare su Chiesa: Klopp lo vuole per il dopo-Salah

Il Liverpool e Jurgen Klopp sono degli estimatori di vecchia data di Federico Chiesa, per cui avevano chiesto informazioni già prima dell’infortunio e anche nelle settimane passate. Pensieri, riflessioni, suggestioni, mai sfociate però in un’offerta o qualcosa di concreto.

Secondo ‘Football Transfers’, l’esterno bianconero è nella shortlist del manager dei Reds per raccogliere l’eredità di Mohamed Salah. L’egiziano ha il contratto in scadenza nel 2025 e a quel punto avrà 33 anni. Sarà tempo, se non succederà ovviamente prima, di voltare pagina per il Liverpool e trovare un erede all’altezza. Klopp è un grande fan di Chiesa, crede che abbia caratteristiche molto simili a Salah, per velocità e tecnica ma anche e soprattutto fiuto per il gol. Possibile che i Reds non guardino all’ex Fiorentina necessariamente come un colpo da mettere a segno in questi giorni, ma anche tra un anno quando anche il suo contratto sarà in scadenza. E quindi il prezzo sarà più basso. Ad ora la Juve lo valuta 50 milioni di euro, tra 12 mesi chissà. Molto dipenderà anche dall’andamento di questa stagione, che intanto è già partita alla grande. L’altro nome che piace a Klopp ed è alternativo a Chiesa è quello di Leroy Sane del Bayern Monaco.