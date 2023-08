DIRETTA Calciomercato, tutte le news e le trattative di sabato 5 agosto

Le ultime notizie di calciomercato in Serie A e non solo. Le operazioni di Juventus, Inter, Milan e di tutte le altre: le trattative di sabato 5 agosto

Focus principale di queste ore è la questione Scamacca, con l’Atalanta che pare aver definitivamente superato l’Inter. A questo punto mancherebbero solo i dettagli e poi le visite e Marotta costratto a guardare le alternative. Ore calde anche per la Juve che continua a parlare col Chelsea per limare le distanze sullo scambio Vlahovic-Lukaku.

La Lazio intanto ha abbracciato Kamada e si prepara a fare lo stesso con Isaksen. Per la Roma invece è calda la questione Ibanez in uscita e questo può cambiare le prospettive in attacco, dove resta saldamente in piedi la trattativa Marcos Leonardo. Intanto il Napoli ha preso l’erede di Kim. Tutte le news della giornata di oggi.

Calciomercato, tutte le news e le trattative di venerdì 4 agosto

LIVE

09:30 Kessie in Arabia Saudita: manca solo l'annuncio Ci siamo per Franck Kessie in Arabia Saudita. Per vedere l’ivoriano all’Al Ahli manca ormai solo l’annuncio ufficiale: l’ex Milan dovrebbe guadagnare circa 14 milioni a stagione.