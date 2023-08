Yerry Mina-Fiorentina, cifre e dettagli del contratto | CM.IT

Yerry Mina vicino alla firma con il club viola. Le cifre e tutti i dettagli del contratto per l’ex Barcellona ed Everton

Salvo clamorose sorprese, Yerry Mina sarà un nuovo giocatore della Fiorentina. Il difensore colombiano è sempre più vicino alla firma con i viola.

L’ex Barcellona, svincolato dopo l’esperienza all’Everton, si appresta a sbarcare a Firenze a parametro zero. Stando alle informazione raccolte da Calciomercato.it, per Mina è pronto un contratto biennale con opzione per un’ulteriore stagione. Ingaggio da 1,5-2 milioni di euro netti a stagione. Il colombiano ha concluso l’ultima annata in Premier League con solo 8 presenze (e 2 gol) tra infortuni e panchine. Ora il rilancio con la maglia viola: Yerry Mina è pronto a sbarcare in Serie A.