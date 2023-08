Scamacca è arrivato a Roma: ora le visite con l’Atalanta, poi la partenza per Bergamo | VIDEO CM.IT

Giorno di visite mediche per Gianluca Scamacca, arrivato a Roma oggi pomeriggio. Le ultime sul prossimo colpo dell’Atalanta

Gianluca Scamacca è arrivato a Roma, ma non resterà a lungo e soprattutto non vestirà la maglia giallorossa. Intorno alle 16.15 l’attaccante del West Ham è atterrato a Ciampino, per poi dirigersi nella clinica di Villa Stuart per le visite mediche con l’Atalanta. Scamacca partirà poi per Bergamo dove firmerà il contratto che lo legherà alla Dea.

Tutto blindato a Ciampino quindi per l’arrivo del centravanti ex Sassuolo che si prepara ad una nuova avventura italiana dopo essere arrivato al fianco della fidanzata. Battuta quindi al fotofinish l’Inter con un’offerta da 30 milioni comprensivi di bonus, a cui va aggiunta una percentuale sulla futura rivendita. Al bomber classe ‘99 un ingaggio che con i bonus può arrivare a circa 3 milioni a stagione, tra gli aspetti decisivi per la sua decisione finale.

Con Gasperini, Scamacca può trovare la dimensione ideale per tornare a spendere dopo una stagione tormentata da un brutto infortunio. Da qualche giorno era invece uscita di scena la Roma, che non poteva formulare un’offerta che comprendesse l’obbligo di riscatto. Il giocatore ha sempre spinto per tornare in giallorosso, oggi è arrivato nella capitale ma solo di passaggio. Nelle prossime ore, un po’ a sorpresa, comincerà la sua nuova avventura con la maglia dell’Atalanta.

Ecco il video dell’arrivo di Scamacca: