Lo schiaffo sveglia l’Inter: c’è l’accelerazione per nuovo bomber

Schiaffo all’Inter, ora serve investire e comprare un nuovo attaccante: accelerazione in casa nerazzurra

Gianluca Scamacca si appresta a diventare un nuovo attaccante dell’Atalanta. Perso Rasmus Hojlund, ufficialmente ceduto al Manchester United, i nerazzurri hanno deciso di investire fortemente sia nel centravanti romano che in El-Bilal Toure.

Un doppio innesto da quasi 60 milioni di euro, che ha reso i due gli acquisti più cari della storia della ‘Dea’. Scamacca atterrerà nel pomeriggio a Roma Ciampino e sosterrà le visite mediche per il club orobico. L’Atalanta è riuscita a battere la concorrenza dell’Inter, piazzando l’affondo decisivo e trovando la giusta intesa con il West Ham. E ora in casa meneghina sarà necessario trovare un’alternativa al classe 1999.

Inter, perso Scamacca è caccia all’attaccante: Balogun il primo nome

Con gli addii di Dzeko e Lukaku, l’Inter ha necessariamente bisogno di acquistare un nuovo attaccante. Il solo Thuram infatti non può bastare, considerando anche le poche garanzie che in questi anni ha dato Correa.

L’argentino resta sul piede di partenza. Alexis Sanchez ha aperto ad un possibile ritorno, che potrebbe però concretizzarsi solo in caso di addio dell’ex Lazio e Sampdoria. E mentre l’altro argentino Lautaro Martinez resta un punto fermo con l’agente che ha ribadito come il suo pensiero sia rivolto solo all’Inter, il club ragiona su eventuali nuovi innesti. Il preferito resta Folarin Balogun. L’attaccante statunitense di proprietà dell’Arsenal non rappresenta un punto fermo per Mikel Arteta nonostante una stagione da assoluto protagonista in Francia.

Proprio il suo ottimo rendimento al Reims ha fatto schizzare la sua valutazione. L’ostacolo maggiore per l’Inter riguarda infatti l’elevato prezzo del cartellino. Vero che il decreto crescita aiuterebbe e non poco la società meneghina, anche dal punto di vista dello stipendio, ma la richiesta dell’Arsenal resta molto alta: difficile che i ‘Gunners’ cedano a meno di 40 milioni di euro, dieci in più rispetto a quanto l’Atalanta ha pagato Scamacca. Da sottolineare però come il decreto crescita che non agevolerebbe invece per altri profili. Come Morata, preferito di Inzaghi o Beto, che sta prendendo quota come papabile alternativa. Per il portoghese l’Inter può contare sui buoni rapporti con l’Udinese, visto anche l’affare Samardzic ormai in chiusura. I cartellini dei due costerebbero però molto meno rispetto a Balogun, che resta comunque il primo nome della lista.