Dall’Arabia al Real Madrid, agente Lautaro allo scoperto | VIDEO CM.IT

Alejandro Camano ha parlato anche di Hakimi, altro suo assistito, dopo l’incontro avuto con l’Inter in sede

“Abbiamo parlato con l’Inter, è una situazione particolare di mercato. Lautaro nello specifico è il capitano dell’Inter ed è molto felice qui in un club che ha un progetto sportivo molto importante. Adesso stiamo parlando con la dirigenza affinché Lautaro sia ancora più felice con questa maglia”. Pensieri e parole di Alejandro Camano, agente del capitano nerazzurro, dopo l’incontro in sede col club di Zhang.

“Possibile rinnovo per Lautaro? Ci sarà tempo più avanti per parlare del rinnovo e del suo futuro – ha risposto Camano – Adesso ci vuole tranquillità: siamo in una fase del mercato in cui ci sono dei club che hanno grandi capacità di investimento e Lautaro è uno dei primi tre attaccanti al mondo e questa non è una situazione facile per nessuno. Lautaro però è un giocatore dell’Inter, è molto tranquillo e l’Inter è la nostra squadra del cuore. Lautaro è un ragazzo molto competitivo: l’Inter è una squadra molto forte e lui vuole giocare in un club che sia sempre competitivo per i massimi traguardi.

“Le faraoniche offerte dell’Arabia Saudita? Quando un giocatore come Lautaro ha questo senso di appartenenza verso l’Inter, il denaro non è la cosa più importante nel calcio e oggi pensa solo all’Inter“.

“Se ho avuto dei contatti con il Real Madrid? Il Real è uno dei club più grandi al mondo, a chi non piacerebbe giocare in una squadra come il Real Madrid… Però, lo ripeto: Lautaro gioca nell’Inter che è la squadra che ha giocato la finale di Champions League e che è quindi uno dei primi due club d’Europa, dietro evidentemente solo al Manchester City”.

Camano è anche l’agente di Hakimi: “Possibilità per un ritorno in nerazzurro di Achraf? A lui piace tanto l’Inter, è rimasto legato a questa squadra e viene tante volte a San Siro a vedere le partite. All’Inter è stato molto felice per una stagione, però adesso è un giocatore del PSG. Non so sinceramente cosa potrà riservare il futuro per Hakimi”.