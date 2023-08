Samardzic (quasi) nerazzurro: quando sarà a disposizione di Inzaghi | CM.IT

Stretta finale ormai per il passaggio all’Inter di Lazar Samardzic: le tappe per l’arrivo in nerazzurro del talento serbo

L’Inter stringe i tempi e accelera per completare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

Oltre a Sommer, con i nerazzurri che pagherebbero la clausola rescissoria da 6 milioni senza un accordo con il Bayern Monaco, la dirigenza di Viale della Liberazione sta definendo la trattativa con l’Udinese per l’arrivo a Milano di Lazar Samardzic. Affare impostato dalla scorsa settimana per un’operazione complessiva da 25 milioni di euro tra prestito oneroso (4-5 milioni) e riscatto obbligatorio fissato tra un anno. Nelle negoziazioni con i friulani rientra anche Giovanni Fabbian che farà il percorso inverso: nelle casse dell’Inter per il canterano ex Reggina finiranno circa 6 milioni di euro, con recompra fissata al doppio della cifra (i nerazzurri vorrebbero avere la possibilità di esercitarla entro due anni).

Calciomercato Inter, si chiude per Samardzic: visite e firma in arrivo

Piccoli dettagli ormai da sistemare, con la fumata bianca tra le due società che come raccolto da Calciomercato.it può arrivare entro il weekend.

Samardzic non sarà quindi a disposizione di Simone Inzaghi già domani alla ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile ma, se tutto procederà per il verso giusto nel fine settimana, si aggregherà al gruppo nerazzurro tra lunedì e martedì dopo aver svolto ovviamente le rituali visite mediche a Milano tra Humanitas e Coni prima della firma in sede. L’augurio dell’allenatore piacentino (anche se i tempi sono stretti) è quello di avere il giocatore a disposizione già per il test amichevole in Austria del 9 agosto in casa del Salisburgo.

Il 21enne centrocampista serbo ex Lipsia – che negli ultimi giorni si è allenato a parte nel ritiro dell’Udinese per evitare ogni minimo rischio di infortuni – sottoscriverà con l’Inter un contratto quinquennale fino al giugno 2028 a poco meno di 2 milioni di euro netti a stagione. Per Samardzic è pronta la maglia numero 24: questione ormai di sfumature, il traguardo è sempre più vicino.