Juve, sorpresa Cambiaso: no a Milan e Lazio | ESCLUSIVO

Cambiaso è una delle scoperte più liete della tournée americana, la Juventus rifiuta le offerte di Milan, Lazio e altri club: le ultime

Il precampionato è un momento importante per tutti quei calciatori la cui posizione è in bilico, può rappresentare un’opportunità per farsi vedere e ritagliarsi il proprio spazio in una rosa di prima fascia. È quello che sta facendo Andrea Cambiaso, che si sta giocando meravigliosamente bene le sue carte con la Juventus.

Come vi avevamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it prima dell’inizio della nuova stagione, Massimiliano Allegri aveva deciso di trattenere l’esterno classe 2000 per valutarlo nel pre-campionato. Una valutazione atta anche ad aggregarlo in pianta stabile nella rosa che affronterà la prossima annata e che, grazie all’impegno e alla resa nelle prime uscite amichevoli, sta portando Cambiaso a convincere tutti. Le ultime sul futuro dell’esterno in forze al Bologna nella scorsa stagione e che ora potrebbe restare in bianconero.

Cambiaso ora può restare: la Juve ha rifiutato anche Milan e Lazio

L’ottimo precampionato di Andrea Cambiaso gli sta permettendo di scalare le gerarchie nei piani di Massimiliano Allegri: secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la Juventus ha respinto l’assalto di diverse squadre per l’esterno classe 2000.

Ultima in termini di tempo è stata l’offerta pervenuta dal Nottingham Forest, ma anche in Serie A sono arrivate due richieste di primissimo piano. A bussare la porta di Giuntoli e Manna per Cambiaso sono arrivati anche il Milan e la Lazio: sia Stefano Pioli sia Maurizio Sarri avevano individuato nell’ex Genoa il profilo giusto per completare il proprio pacchetto arretrato. La Juventus ha risposto picche ai due club concorrenti e, in questo momento, sarebbe intenzionata a trattenere l’esterno. Insomma, la sua possibilità se l’è giocata alla grande Cambiaso e ora per portarlo via da Torino servirebbe solamente un’offerta monstre: Massimiliano Allegri è rimasto molto soddisfatto del suo apporto.