Cambiaso come Fagioli: tutto passa da Allegri | CM.IT

Le corsie esterne sono un rebus alla Juventus, ma chi torna per restare è Andrea Cambiaso: Allegri valuterà il suo futuro

Piano piano e con qualche incertezza, la Juventus sta iniziando a prendere decisioni importanti in vista della prossima stagione: a partire dalle corsie esterne e da Andrea Cambiaso.

Questa settimana è stata quella che, molto probabilmente, ha portato al definitivo addio di Juan Cuadrado alla Vecchia Signora. I bianconeri hanno deciso di non rinnovare il contratto del colombiano e di voltare pagina una volta per tutte. In questo contesto, si apre uno spazio per Cambiaso, che dopo l’avventura in prestito al Bologna ritornerà a Torino. Il futuro del ligure classe 2000, come successe a Nicolò Fagioli un anno fa, dipenderà totalmente da Massimiliano Allegri.

Cambiaso torna per restare: proverà a convincere Allegri in estate | CM.IT

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, questa volta Andrea Cambiaso torna a Torino per restarci: il giocatore verrà valutato da Massimiliano Allegri nel corso del ritiro estivo della Vecchia Signora.

Torniamo in dietro di qualche mese, però, precisamente agli ultimi giorni della sessione invernale di calciomercato. In quell’occasione Giovanni Manna, che ancora non era stato promosso a direttore sportivo della Juventus, provò quasi fino allo scadere della sessione di mercato a convincere il Bologna ad anticipare il rientro a Torino dell’esterno. Un tentativo che vi abbiamo raccontato in presa diretta su Calciomercato.it dallo Sheraton di Milano. Un tentativo che, tuttavia, si è infine rivelato vano.

Adesso finalmente Cambiaso avrà la chance tanto agognata. Nel corso della tournée estiva proverà a dimostrare a Massimiliano Allegri, sempre più confermato sulla panchina della Juve, che può essere una risorsa utile alla causa bianconera. Anche perché il classe 2000 ex Genoa è in grado di giocare sia a destra sia a sinistra, potendo rappresentare quindi un autentico jolly per Allegri. Insomma, come successo per Fagioli nella scorsa stagione, Cambiaso verrà valutato dal tecnico bianconero e potrebbe avere così la possibilità di trovare un suo spazio all’interno della Juventus.