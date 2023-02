Skriniar, Zaniolo, Frattesi e gli altri: tutti gli affari last minute saltati | CM.IT

Da Skriniar a Zaniolo, passando per Frattesi, Demiral e Cambiaso: tutti gli affari last minute che non si sono concretizzati a Milano

Se il calciomercato è il teatro dei sogni l’ultimo giorno di calciomercato è il festival dei desideri e, talvolta, delle illusioni. Anche la giornata di ieri non ha smentito questa antica tradizione e tanti sono stati gli affari last minute che, alla fine, non si sono concretizzati allo Sheraton di Milano.

L’ultimo giorno di calciomercato lo Sheraton di Milano, dove si tiene uno degli eventi più attesi dell’anno tra gli addetti ai lavori, si trasforma in un’autentica giungla popolata da animali da mercato. Direttori sportivi, procuratori e giornalisti si intrecciano e danno luogo ad un valzer di inseguimenti, parole rubate e interviste improvvisate. In mezzo a tutto questo, sorgono tante idee di mercato che possono tramutarsi in affari o sfumare in un batter d’occhi. Nella giornata di ieri, i nomi più gettonati allo Sheraton sono stati quelli di Milan Skriniar e Nicolò Zaniolo, ma anche Frattesi, Cambiaso e Demiral sono stati tra i protagonisti. Ecco tutti gli affari last minute che non si sono concretizzati nel teatro dei sogni dello Sheraton.

Skriniar, Zaniolo e non solo: anche Frattesi, Demiral e Cambiaso potevano cambiare maglia in extremis

La giornata in quel dello Sheraton è iniziata con due nomi, due giocatori da attenzionare più di chiunque altro: Milan Skriniar e Nicolò Zaniolo.

La situazione dei due calciatori in foto la conosciamo, ormai, alla perfezione: il difensore ha un accordo con il Paris Saint-Germain mentre il classe ’99 della Nazionale ha rotto con la Roma. Come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, il PSG e l’Inter hanno provato a trovare l’incastro giusto per spedire subito Skriniar sotto la Tour Eiffel: unendo i puntini la soluzione che si presentava era Merih Demiral.

Per poter accettare l’offerta dei parigini, la dirigenza meneghina aveva bisogno di trovare un sostituto pronto da consegnare a Simone Inzaghi per completare al meglio la stagione. Il piano A era il centrale turco ora agli ordini di Gasperini, ma la richiesta dall’Atalanta per l’ex Juventus si aggirava intorno ai 30 milioni di euro: troppi per le casse dell’Inter. Ecco, quindi, che tra le idee che sono balenate nella mente della dirigenza nerazzurra c’era anche Martin Erlic. Gli ottimi rapporti tra Marotta e Carnevali avrebbero reso l’affare più agile e la presenza di Giuseppe Riso, agente del difensore, allo Sheraton e al fianco dell’ad del Sassuolo non era casuale.



Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, dopo una prima infarinatura nei giorni scorsi, l’idea non sarebbe stata poi infornata nelle ultime ore di calciomercato. E, così, Skriniar è rimasto a Milano e saluterà l’Inter a parametro zero al termine della stagione.

Ma allora cosa ci facevano Giuseppe Riso e Giovanni Carnevali a colloqui nella giornata di ieri? La risposta potrebbe presentarsi con i capelli biondi e il viso furbo di Davide Frattesi. La dirigenza della Roma nella giornata di ieri ha cercato di sistemare Zaniolo in Premier League, ma allo stesso tempo hanno gettato l’amo col Sassuolo per comprendere se ci fossero margini per portare subito il centrocampista nella Capitale. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, nelle ultimissime ore prima della chiusura del mercato il club emiliano ha compreso che non ci fossero le tempistiche per una doppia operazione di questo tipo e ha deciso di trattenere Frattesi. A giugno, invece, un nuovo assalto della Roma non sarebbe affatto una sorpresa.

Ad incendiare la mattinata ed il primo pomeriggio allo Sheraton, però, è stata la Juventus. Alla sede del calciomercato era presente Giovanni Manna, l’uomo che ora si occupa della parte sportiva dei bianconeri, e l’idea last minute riguardava Andrea Cambiaso. L’avventura del classe 2000 al Bologna non sta procedendo nel migliore dei modi e Massimiliano Allegri, anche per la partenza di McKennie, aveva bisogno di un’alternativa sulle corsie esterne.



E, così, è nata l’idea di riportare subito Cambiaso a Torino. L’operazione si sarebbe potuta incastonare all’interno del valzer che ha portato Zortea al Sassuolo e Kyriakopoulos al Bologna. Nonostante tutti i tasselli sembravano essere andati al posto giusto, Sartori ha deciso non interrompere anticipatamente il prestito e Cambiaso è rimasto in Emilia. Un’altra sliding door di un mercato più povero che mai.