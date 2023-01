Zaniolo-Lipsia e fuga dalla Capitale: cosa sta succedendo | CM.IT

Il grande nodo del mercato della Roma non è stato ancora sciolto a 24 ore dalla chiusura della sessione invernale in Italia

Non è ancora chiaro quello che sarà il futuro di Nicolò Zaniolo a partire dal prossimo 1° febbraio. Dopo aver pressato nelle scorse settimane la Roma per lasciare subito il club in questa sessione, il centrocampista giallorosso non ha ancora trovato una soluzione conveniente ad entrambe le parti.

Nei giorni scorsi è stato lo stesso calciatore a rifiutare il pressing concreto da parte del Bournemouth che, oltre ad un’offerta da trenta milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita che aveva strappato il sì della società giallorossa, aveva spedito i propri dirigenti presso la Capitale per trattare direttamente con il ragazzo. E’ stato proprio Zaniolo, però, a chiudere sul nascere la trattativa con gli inglesi, in attesa di ricevere proposte da club più blasonati.

Nelle scorse ore, nelle quali il centrocampista ha lanciato un segnale di rottura inequivocabile sui propri social, in Germania la ‘Bild’ ha lanciato un’importante indiscrezione che ha visto protagonista Zaniolo. Secondo l’autorevole quotidiano tedesco, il calciatore della Roma sarebbe entrato in extremis nel mirino del Lipsia, tornato in piena lotta per il titolo nelle ultime giornate e alla ricerca di un profilo con caratteristiche offensive dopo l’infortunio di Dani Olmo.

Calciomercato Roma, le ultime sull’inserimento del Lipsia per Zaniolo

In merito all’interesse improvviso palesato dalla società tedesca verso il classe 1999, giungono in realtà smentite.

Come raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, al momento non sono in corso trattative tra il Lipsia e la Roma per Nicolò Zaniolo. A 24 ore dalla chiusura del mercato, dunque, il ragazzo rimane in attesa di un’offerta che possa risolvere una volta l’intrigo e porre fine ad uno dei casi più spigolosi della sessione invernale. Non si esclude che nelle ultime ore non possa comunque arrivare un’offerta dalla Premier League o da altri campionati esteri.

Come raccontato nelle scorse ore, Zaniolo nel frattempo ha deciso di lasciare la Capitale per tornare a La Spezia. Il clima rovente che si era generato a Roma nelle ultime ore, rischiava infatti di minare ulteriormente la serenità intorno al calciatore che ha così deciso di trascorrere i prossimi giorni insieme alla famiglia.