Addio Roma, Zaniolo volta pagina: nuovo indizio social

A quasi 24 ore dalla chiusura della finestra invernale di calciomercato, il centrocampista giallorosso non ha trovato una nuova sistemazione

Non si è ancora risolto l’intrigo di mercato che da qualche settimana ha colpito la Roma. Dinnanzi alla richiesta di essere ceduto espressa da Nicolò Zaniolo alla dirigenza giallorossa, infatti, non sono ancora arrivate proposte convincenti, sia per il club che per lo stesso calciatore.

L’unica società ad essersi realmente avvicinata nei giorni scorsi è stata il Bournemouth, frenata però dai dubbi sollevati dal ragazzo sulla destinazione. In assenza di offerte appetibili da parte di Milan e Tottenham, club invece che Zaniolo avrebbe accettato volentieri, la Roma continua a ritrovarsi tra le mani un caso spinoso, specialmente dopo la rottura totale del calciatore sia con il club che con la tifoseria.

Uno spiraglio si è riaperto pochi istanti fa con un’indiscrezione proveniente dalla Germania. Secondo la ‘Bild’, infatti, il Lipsia potrebbe muoversi in extremis per cercare di acquistare Zaniolo con un vero e proprio blitz di mercato. Il club tedesco, reduce da un grande momento di forma, si trova in piena lotta per il titolo e potrebbe ricorrere al mercato per cercare di dare un’ulteriore spinta alla rosa e giocarsi tutto nella seconda parte di stagione.

Calciomercato Roma, Zaniolo accelera l’addio: ecco l’ultimo indizio social

In virtù dell’infortunio rimediato lo scorso weekend da Dani Olmo, poi, l’acquisto del centrocampista italiano risulterebbe anche strategico per il reparto avanzato.

Ad ogni modo, in attesa di risolvere il suo futuro, il clima intorno a Zaniolo non sembra essere dei migliori nella Capitale. Anche la madre Francesca Costa ieri sera è intervenuta con una storia Instagram per difendere il figlio dalle scritte offensive apparse a Trigoria.

Dopo giorni di silenzio, anche il calciatore sul suo profilo Instagram ha lanciato un segnale inequivocabile che indica la volontà di chiudere la sua cessione entro la scadenza di domani sera. Zaniolo ha infatti rimosso dalla sua ‘bio’ la dicitura ‘Football Player AS Roma’, presente invece sino a poche ore fa.

Che qualcosa di realmente concreto si stia finalmente muovendo in queste ultime ore di mercato?