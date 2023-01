Scritte choc contro Zaniolo, lo sfogo della madre: “Odio eccessivo”

Clima teso tra i tifosi della Roma e Nicolò Zaniolo: il club è orientato a cedere il giocatore come confermato da Mourinho

Rapporti sempre più tesi tra Nicolò Zaniolo e i tifosi della Roma. Francesca Costa, madre del calciatore, pubblica alcune foto particolarmente eloquenti su Instagram.

José Mourinho lo ha confermato: Nicolò Zaniolo non rientra nei piani della Roma e la situazione non cambierà, anche a fronte di eventuali infortuni nel reparto avanzato. “Quando non si sta bene in famiglia bisogna andar via e trovare una soluzione” ha dichiarato lo Special One a margine della partita persa a Napoli.

Parole che confermano l’orientamento del club giallorosso che non è più intenzionato a puntare sul calciatore classe ’99, finito nel mirino dei tifosi capitolini. La madre del giocatore ex Inter, Francesca Costa, ha pubblicato le foto di alcune scritte apparse in città nelle ultime ore. Scritte che evidenziano la posizione della tifoseria giallorossa nei confronti di Zaniolo.

Zaniolo nel mirino dei tifosi della Roma: lo sfogo della madre

“Zaniolo b**a, tua madre è una gran tr**a” è il primo messaggio comparso nei pressi di Trigoria. E ancora: “Milioni? Di calci in c**o”.

Francesca Costa, madre di Nicolò Zaniolo, ha pubblicato su Instagram le foto delle scritte apparse a Trigoria contro il calciatore giallorosso e affidando al social network il suo sfogo: “Aver originato tutto quest’odio mi sembra un tantino eccessivo”. Segnali di un rapporto ormai logoro, mentre il club è al lavoro per cedere l’ex Inter nelle ultime ore di trattative invernali.

