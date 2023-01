Zaniolo-Bournemouth, ore di attesa: cosa sta succedendo | CM.IT

Tiene banco la vicenda Zaniolo e il possibile addio alla Roma: le ultime sui contatti con il Bournemouth e la risposta del calciatore

Dentro o fuori. Non restano molti giorni per definire la questione Zaniolo. Quella del calciatore della Roma è, almeno per la Serie A, una delle trattative più importanti della sessione invernale di calciomercato.

Tutto è divampato la scorsa settimana con la richiesta di Zaniolo a Mourinho di non essere convocato per le sfide contro Spezia e Napoli. Il preludio alla cessione che, fino a qualche giorno prima, sembrava difficile potesse arrivare già a gennaio. Invece le cose hanno subito un’accelerazione ed ora si lavora ad un suo possibile addio immediato alla Capitale. La trattativa con il Milan si è arenata davanti all’impossibilità da parte del club rossonero di soddisfare le richieste economiche e di formula presentate dalla Roma.

Richiesta che invece il Bournemouth è pronto a soddisfare: la proposta del club inglese da trenta milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita ha il gradimento della società giallorossa che sta provando a spingere affinché Zaniolo dica sì al trasferimento. Il calciatore però, come spiegato dalla nostra redazione, non è convinto della destinazione, anche se la trattativa non è ancora chiusa.

Calciomercato Roma, Zaniolo-Bournemouth: le ultime

Come raccontato nel corso della diretta delle 15 di Calciomercato.it su Tv Play, c’è stato oggi un nuovo incontro tra l’entourage di Zaniolo e i dirigenti del Bournemouth. Il club inglese ha spiegato nei dettagli la propria offerta e provato a far cadere le resistenze del 23enne.

A quanto appreso, da Zaniolo non è arrivato un rifiuto definitivo al trasferimento al Bournemouth. Le prossime ore saranno così di riflessione per il calciatore, che sfrutterà la notte per valutare se accettare o meno la proposta arrivata dall’Inghilterra. La risposta arriverà nella giornata di domani. La Roma attende, il Bournemouth spera.