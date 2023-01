Zaniolo-Bournemouth, la Roma alza il pressing | CM.IT

Ultimi giorni di mercato decisivi per Zaniolo: il Milan si allontana, sul tavolo l’offerta del Bournemouth, ecco la posizione della Roma

Il calciomercato in Serie A, dopo una stasi sostanziale durata per quasi tutto il mese di gennaio, si infiamma su un nome in particolare. Quello di Nicolò Zaniolo, giunto alla rottura clamorosa e definitiva con la Roma dalla scorsa settimana, quando ha comunicato a Mourinho di voler rimanere fuori dalla lista dei convocati contro Spezia e Napoli.

Un addio che si pensava possibile, ma probabilmente non già a gennaio. Invece, la situazione è tale che il futuro del giocatore, ormai, sarà lontano dalla Capitale. E’ questione soltanto non di se, ma di quando, e di dove. Negli ultimi giorni ci ha provato il Milan, che però, come raccontato da Calciomercato.it, non è arrivato a soddisfare le richieste della Roma, né per quanto concerne le cifre né per la formula dell’operazione. I giallorossi, infatti, non intendono svendere il classe 1999 e non hanno aperto a formule in prestito con riscatto condizionato. Nel frattempo, tra le numerose squadre di Premier League interessate al giocatore – il Tottenham non ha affondato, gli interessamenti di Leeds e Brighton non hanno trovato conferme – si è fatto avanti con decisione il Bournemouth. Mettendo sul piatto una proposta da 30 milioni di euro più il 10% della futura rivendita a favore della Roma.

Zaniolo al Bournemouth, la Roma ha una richiesta precisa

Una proposta che trova il gradimento da parte della società giallorossa. Ma a questo punto, sarà decisiva la volontà di Zaniolo nell’accettare la destinazione Bournemouth.

Il club inglese, dal canto suo, non molla la presa e potrebbe essere in Italia nelle prossime ore con alcuni emissari per convincere il giocatore. Stando a quanto appreso dalla redazione di Calciomercato.it, la Roma è in forcing su Zaniolo per spingerlo ad accettare la proposta, o, in alternativa, per trovare un’altra squadra che metta sul tavolo condizioni simili a quelle offerte dal Bournemouth per soddisfare le richieste del club.