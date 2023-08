UFFICIALE, Buffon Capo Delegazione della Nazionale: “Ecco perché ho accettato”

Buffon torna in azzurro dopo aver dato l’addio al calcio giocato. Prenderà il posto del compianto Gianluca Vialli, debutto il 4 settembre

Mancava solo l’ufficialità, arrivata in questi istanti: Gigi Buffon torna in Nazionale. Fresco di addio al calcio giocato, il 45enne sarà il nuovo Capo Delegazionale dell’Italia guidata da Roberto Mancini.

“Gianluigi Buffon ha scelto l’Azzurro per iniziare una nuova carriera nel calcio: dopo aver annunciato nei giorni scorsi il ritiro dal campo, sarà il nuovo Capo Delegazione della Nazionale, il ruolo rimasto vacante dopo la scomparsa, a gennaio, di Gianluca Vialli”, recita il comunicato della Federazione.

“È un grande giorno perché Gigi torna a casa. Buffon è un’icona del nostro calcio e una persona speciale – le parole del presidente della Federcalcio Gabriele Gravina – (…) In lui vedo le qualità di un dirigente di alto profilo e in FIGC può iniziare il secondo tempo della sua vita nel mondo del calcio”.

Le parole di Buffon

Ci sono anche le prime dichiarazioni di Buffon da neo Capo Delegazione azzurro: “Torno in Nazionale perché quel bambino che trent’anni fa varcava per la prima volta il cancello di Coverciano ha ancora voglia di sognare e di vivere questo sogno insieme ai tifosi italiani“.

“La maglia azzurra è sempre stata parte della mia vita, (…) mi metterò subito a disposizione di Roberto Mancini e del gruppo entrando in punta di piedi. Ho sempre pensato che in Nazionale non contano le medaglie che hai sul petto ma l’impegno, il sacrificio e la disponibilità verso i compagni e lo staff che sei disposto a mettere giorno per giorno”.

Buffon varcherà di nuovo il cancello di Coverciano il prossimo 4 settembre, giorno d’inizio della preparazione in vista delle sfide con Macedonia del Nord e Ucraina valevoli per le qualificazioni a Euro2024.