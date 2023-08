Inter, l’intreccio Sommer-Trubin: il punto della situazione | CM.IT

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, continua a lavorare senza il portiere titolare: il punto su Sommer e Trubin

È, ormai, diventata la telenovela dell’estate quella che riguarda il portiere titolare dell’Inter per la prossima stagione. Ceduto André Onana al Manchester United per una cifra vicina ai 55 milioni di euro (bonus inclusi), Simone Inzaghi è volato in Giappone senza il nuovo numero 1.

Il pensiero della dirigenza nerazzurra era quello di regalare al proprio allenatore Yann Sommer direttamente nel paese asiatico, dove anche il Bayern Monaco è in tournée, ma la trattativa non è ancora arrivata alle battute finali. Anzi, le parole del tecnico dei bavaresi, Thomas Tuchel, non fanno altro che allontanare, almeno momentaneamente, il portiere della Nazionale svizzera da Milano: “C’è un desiderio di Sommer, ma ha un contratto e dobbiamo proteggere gli interessi del club. Certo che potrebbe stare con noi”. Dichiarazioni che, sicuramente, non avranno fatto piacere all’Inter.

In queste partite amichevoli, in porta ha giocato sempre Filip Stankovic, figlio di Dejan, con Di Gennaro relegato in panchina. Allo stato attuale, l’Inter ha bisogno anche del secondo portiere e si era fatto il nome di Anatolij Trubin, 22enne estremo difensore dello Shakhtar Donetsk, con Sommer a fare da chioccia. Ma le idee e le intenzioni si sono scontrate con le grandi difficoltà di queste trattative: ad oggi, martedì 1 agosto 2023, l’Inter non ha i portieri che dovrebbero difendere i pali nerazzurri nella prossima stagione. Una situazione che rischia di trascinarsi ancora per un po’.

Inter-Sommer, tutto in mano al Bayern. Difficoltà per Trubin

Come raccontato nei giorni scorsi, sono stati mossi dei piccoli passi in avanti nella trattativa tra Inter e Bayern Monaco, ma non tali da arrivare alla fumata bianca. Col giocatore l’accordo c’è da tempo, manca ancora quello con i bavaresi, al di fuori della clausola per una cifra vicina ai 4.5 milioni di euro. Allo stato attuale, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, dopo il lavoro fatto dagli intermediari, la trattativa aspetta solo di essere finalizzata dai club, è tutto impostato. Ma dalla Germania nicchiano e torna di moda la clausola rescissoria da 6 milioni presente nel contratto di Sommer. Per Trubin, invece, l’Inter sta riscontrando grandi difficoltà a raggiungere un accordo con lo Shakhtar per una diversa valutazione del cartellino del giocatore, in scadenza tra un anno. I nerazzurri sono, anche in questo, d’accordo con l’entourage di Trubin, ma non con la società ucraina che chiede una cifra vicina ai 20 milioni. Il piano B si chiama sempre Emil Audero della Sampdoria, mentre se le cose dovessero andare per le lunghe per Trubin, se ne riparlerebbe l’anno prossimo, a parametro zero.