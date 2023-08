Sommer, continua la telenovela: nuovo messaggio all’Inter

L’Inter è una delle squadre più attive sul mercato; i nerazzurri, però, hanno ancora bisogno di un portiere. Continua la telenovela Sommer

Una vera e propria rivoluzione quella che ha portato l’Inter in questa sessione di mercato; in porta, la società ha venduto Onana al Manchester United e sono andati via anche Handanovic e Cordaz. I ragazzi di Inzaghi stanno continuando la preparazione in vista della prossima stagione e l’obiettivo è quello di farsi trovare al meglio della condizione fisica per la prima giornata di campionato quando i nerazzurri affronteranno, a San Siro, il Monza. Sfida a cui l’Inter vuole arrivare con un portiere titolare; ad Inzaghi, infatti, manca ancora l’estremo difensore. Il preferito è Sommer, estremo difensore del Bayern Monaco.

La dirigenza nerazzurra ha scelto il classe 1988 per andare a sostituire Onana; la trattativa va avanti a piccoli passi ma non è ancora conclusa. Nel mercato, infatti, può succedere di tutto e lo stesso giocatore non si è voluto sbilanciare in merito al proprio futuro. La sensazione è che possano esserci sviluppi da un momento all’altro considerando anche la necessità, da parte dell’Inter, di regalare ad Inzaghi un nuovo portiere titolare.

Il problema, in questa trattativa, riguarda anche la posizione del Bayern Monaco; il club tedesco, infatti, sta valutando la situazione relativa a Neuer. L’estremo difensore, infortunatosi, nella scorsa stagione sta ancora recuperando la migliore condizione fisica e rischia di restare fuori anche per le prime giornate di campionato.

Sommer, il messaggio di Tuchel: “Può rimanere al Bayern”

Una trattativa, quella per portare Sommer all’Inter, ancora più complicata dopo le parole di Tuchel; il tecnico del Bayern Monaco ha infatti sottolineato la voglia dell’estremo difensore “Ha il desiderio di trasferirsi in nerazzurro“. Dichiarazione importante ma lo è ancora di più quella in cui l’allenatore sottolinea “Può rimanere al Bayern è un portiere forte“.

Questo è un messaggio mandato direttamente all’Inter con i nerazzurri che, come detto, hanno assolutamente bisogno di un portiere. Sul taccuino della società nerazzurra troviamo anche Trubin, estremo difensore classe 2001 che la società vorrebbe portare alla corte di Inzaghi insieme allo stesso Sommer. Nel mercato, però, nulla è ufficiale fino a quando non ci sono le firme e per arrivare al portiere svizzero serve superare ancora qualche difficoltà tra cui quella del Bayern che, per la prossima stagione con Neuer ancora fermo, deve ragionare su un ruolo dove la società non può farsi trovare impreparata.