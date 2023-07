Sommer si salva in corner: “Sull’Inter non voglio dire nulla”

L’Inter ha bisogno di un portiere con Sommer obiettivo numero uno; l’estremo difensore, però, non si è sbilanciato sul suo futuro

Il club nerazzurro, finalista dell’ultima Champions League, si sta preparando per l’inizio della nuova stagione; l’Inter vuole farsi trovare al meglio delle condizioni per l’esordio in campionato, il diciannove agosto a San Siro contro il Monza. La società vuole regalare ad Inzaghi una serie di innesti di qualità per dare al tecnico una rosa il più completa possibile; diversi gli obiettivi dei nerazzurri dall’attaccante, dopo la vicenda Lukaku, al portiere considerando la vera e propria rivoluzione con la cessione di Onana e gli addii di Handanovic e Cordaz.

L’Inter ha bisogno di un titolare e l’obiettivo numero uno è Sommer, estremo difensore del Bayern Monaco. Il club tedesco, nonostante i dubbi sulle condizioni fisiche di Neuer, sembrano aver aperto alla cessione del portiere svizzero che, nel frattempo, ha difeso la porta dei bavaresi nell’amichevole contro il Kawasaki Frontale. Al termine del match, Sommer non si è voluto sbilanciare sul proprio futuro dichiarando “Sull’Inter non voglio dire nulla“. L’estremo difensore, dunque, non si è voluto sbilanciare. In ogni caso, su questa trattativa, si attendono sviluppi per la necessità dei nerazzurri di regalare ad Inzaghi un portiere titolare.