DIRETTA | Calciomercato, tutte le news e le trattative di sabato 8 luglio

Juventus, Inter, Milan e non solo si muovono per colpi importanti, il mercato entra nel vivo: tutte le trattative di sabato 8 luglio



Sono i giorni del Milan, che si sta muovendo parecchio dopo la cessione di Tonali. Ieri l’accordo praticamente trovato per Pulisic, ora tocca a Reijnders e non solo. La Juventus continua il pressing per Milinkovic-Savic mentre l’Inter può spingere per Lukaku visto l’avvicinarsi di Onana al Manchester United.

Ecco le ultime notizie e le trattative di mercato minuto per minuto. Di seguito tutti gli aggiornamenti di sabato 8 luglio dalla redazione di Calciomercato.it.

LIVE

9.10 – Giuntoli lavora ad alcuni colpi alla sua maniera: Luiz Henrique e Mavropanos i possibili nuovi Kvara-Kim della Juve. Ma quanti altri nomi nella testa del nuovo dt.

8.30 – La Juventus non perde di vista Milinkovic-Savic. L’offerta bianconera pronta a partire per convincere Lotito è composta dai cartellini di Luca Pellegrini e Nicolò Rovella più un conguaglio economico.