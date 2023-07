Napoli-Itakura, situazione in stand-by | Le ultime di CM.IT

Il Napoli a caccia dell’erede di Kim, tra i nomi in ballo anche quello di Itakura ma la pista non decolla: le ultime di Calciomercato.it

Tra le principali urgenze del Napoli campione d’Italia, la ricerca di un difensore centrale, per colmare il vuoto che lascerà la partenza di Kim in direzione Bayern Monaco. Non facile rimpiazzare il coreano, gli azzurri stanno seguendo varie piste. Per Kilman il Napoli è frenato dalla richiesta tra i 40 e i 45 milioni di euro del Wolverhampton. Un altro nome da seguire è quello di Ko Itakura, difensore centrale del Borussia Monchengladach. Ma si tratta di una situazione ancora da decifrare.

Dall’entourage del calciatore, come appreso da Calciomercato.it, filtra che al momento non c’è nulla che faccia immaginare un closing imminente del Napoli per Itakura. Anzi, viene smentita anche l’esistenza di una trattativa in stato avanzato. Resiste solamente il gradimento per il calciatore. Da parte della società azzurra, le indicazioni sono dello stesso tenore. Attualmente, per il giapponese non ci sono discorsi in atto, da vedere come si svilupperà la situazione nei prossimi giorni.