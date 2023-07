“Scambio Lukaku-Vlahovic”: l’annuncio in diretta

Sono ore caldissime per il futuro dell’Inter con particolare riferimento anche a Romelu Lukaku in merito al quale va fatta chiarezza

Dopo un’annata in prestito di alti e bassi, Romelu Lukaku è rientrato al Chelsea con l’intenzione però di fare ancora una volta dietrofront per rivestire i colori dell’Inter. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, i ‘Blues’ hanno rispedito al mittente la prima offerta dei nerazzurri.

Un nome quello di Lukaku che è finito quindi sotto i riflettori in questa calda fase di calciomercato in cui le cose andranno ancora definite. Dalle piste arabe alla volontà di tornare in nerazzurro fino ad una complicatissima suggestione Juventus.

A tracciare il quadro della situazione ci ha pensato il giornalista britannico Ben Jacobs intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it in diretta su TvPlay: “I punti principali sono due: il primo è che Lukaku vuole l’Inter. Il secondo è che l’Inter non ha l’accordo per riprenderlo. Non ci sono strade percorribili tra i nerazzurri e il Chelsea per Lukaku al momento. Non c’è la possibilità di un nuovo prestito. Il club deve fare cassa per comprare e quindi in questa finestra potrebbero non cambiare le condizioni per un addio del belga. Servono 45 milioni“.

Calciomercato Inter, dalla trattativa col Chelsea all’ipotesi Lukaku-Vlahovic per la Juve

La situazione di Lukaku è quindi in divenire come sottolineato ancora da Jacobs: “L’Inter è ancora in controllo della situazione perchè Lukaku vuole andare. Più passa il tempo e più può cambiare la situazione. Il Chelsea non scende da quella valutazione ed anche cedendo Onana la cifra resterebbe importante per i nerazzurri. I Blues non possono incassare una cifra inferiore ai 45 milioni per questioni di equilibrio di bilancio”.

Il giornalista ha quindi completato: “La priorità di Lukaku è l’Inter. Sulla Juve ad oggi c’è la possibilità di uno scambio tra Vlahovic e Lukaku e a quel punto bisogna vedere come si orienterà là volontà del giocatore”.

In caso di accordo per uno scambio Lukaku avrebbe però una volontà chiara: “Andrebbe? No, non gli piacerebbe andare alla Juventus. Se proprio non sarà Inter potrebbe considerare tutti i benefici economici delle ipotesi arabe”.