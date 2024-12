Infortunio Kvaratskhelia, tegola per Conte: ecco i tempi di recupero | CM.IT

L’esterno georgiano si è fatto male durante la sfida di campionato contro la Lazio, persa 1-0 al ‘Diego Maradona’

Brutte notizie per Antonio Conte due giorni dopo il ko casalingo con la Lazio, che ha fatto seguito a quello di Coppa Italia sempre contro la formazione di Baroni. Finisce ai box Kvicha Kvaratskhelia, con l’infortunio del georgiano che non è affatto banale.

Come recita il bollettino del Napoli, il georgiano “Durante il match di domenica contro la Lazio, in seguito ad un contrasto di gioco, (…) ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro. Oggi il calciatore si è sottoposto ad esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione di basso grado del legamento collaterale mediale“. Kvaratskhelia, aggiunge il club azzurro, “ha già cominciato l’iter riabilitativo”. Come appreso da Calciomercato.it, lo stop sarà di circa 30 giorni, con il ritorno a disposizione a metà gennaio, cioè a inizio 2025.

Domenica il numero 77 dei partenopei ha disputato l’intero incontro, risultando uno dei pochissimi a salvarsi della squadra di Conte. Nelle pagelle di CM.IT, il classe 2001 ha strappato la sufficienza. La sua stagione, fin qui, è stata al di sotto delle attese, anche se a lui il tecnico salentino non ha mai rinunciato, modificando pure il proprio credo tattico – cioè il 3-5-2 – per venire incontro alle caratteristiche dell’ex Dinamo Batumi.

Napoli, passi in avanti per il rinnovo di Kvaratskhelia: ma il georgiano potrebbe partire in estate

Dal campo al mercato, dove Kvaratskhelia è sempre protagonista. Dopo il PSG, su di lui sarebbe piombato anche il Manchester United. I ‘Red Devils’ sono a caccia di esterni d’attacco per modellare il 4-3-3 del neo tecnico Amorim.

Il Napoli potrebbe dare il via libera alla cessione la prossima estate, nonostante nelle ultime settimane abbia mosso dei passi in avanti per il prolungamento (fino al 2029) del contratto attualmente in scadenza a giugno 2027. Da risolvere ancora del tutto la questione stipendio, con l’entourage del calciatore partito da una richiesta di circa 8 milioni, e il nodo clausola. Kvaratskhelia la vorrebbe a una cifra non troppo alta, sui 70/80 milioni.