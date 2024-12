PAGELLE E TABELLINO NAPOLI-LAZIO 0-1: super Isaksen, male Olivera e flop Lukaku

Voti e giudizi sul match del Diego Armando Maradona tra la formazione di Conte e quella di Baroni, valida per la 15a giornata di Serie A

La Lazio sbanca il Maradona e realizza un’incredibile doppietta tra Coppa Italia e campionato, battendo il Napoli di Conte in due occasioni. A Fuorigrotta decide Isaksen, che realizza un gol da fuori area di pregevole fattura. In realtà, Baroni prepara benissimo la partita tatticamente, riuscendo a bloccare Lukaku e compagni. Azzurri secondi in classifica, comanda l’Atalanta in Serie A.

NAPOLI

Meret 6,5

Di Lorenzo 6

TOP Rrahmani 6,5 – Tra i migliori del Napoli, sempre attento in chiusura e bravo ad annullare Castellanos.

Buongiorno 6

FLOP Olivera 5 – Gioca bene 70 minuti, poi si addormenta in occasione del gol e sulla marcatura di Isaksen, lasciando colpevolmente il danese libero di controllare, liberarsi per il tiro e calciare. Un errore che compromette l’intera gara sua e della sua squadra. Capisce di averla fatta grossa quando dopo la rete subita, resta solo, steso a braccia aperte, sul terreno di gioco.

Anguissa 6 (Folorunsho sv)

Lobotka 5,5 (Gilmour sv)

McTominay 5,5 (Raspadori sv)

Politano 5,5 (Neres 6)

Lukaku 5 (Simeone sv)

Kvaratskhelia 6

All. Antonio Conte 5

LAZIO

Provedel 6,5

Marusic 6

Romagnoli 6,5 (Patric 6)

Gila 6,5

Nuno Tavares 6 (Gigot sv)

Guendouzi 6,5

Dele-Bashiru 6,5

TOP Isaksen 7 – Tra i più attenti tatticamente, specialmente nel primo tempo quando deve dare una mano in fase difensiva. Ma soprattutto bravo a credere nell’errore di valutazione di Olivera, quando si costruisce lo spazio per il gol. Pregevole la conclusione, imparabile per Meret. (Lazzari sv)

Dia 6 (Pedro 6)

Zaccagni 6

FLOP Castellanos 5,5 – Mai pericoloso, tocca una ventina di palloni e calcia una sola volta ma fuori dallo specchio. Annullato dai centrali azzurri (Noslin 6,5)

All. Marco Baroni 7

Il tabellino di Napoli-Lazio 0-1

Marcatori: 79′ Isaksen

Ammoniti: Dia (L), Guendouzi (L), McTominay (N), Rrahmani (N), Castellanos (L)

Note: 2′ recupero nel 1° tempo; 5′ recupero nel 2° tempo.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa (90′ Folorunsho), Lobotka (82′ Gilmour), McTominay (82′ Raspadori); Politano (76′ Neres), Lukaku (90′ Simeone), Kvaratskhelia

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Romagnoli (61′ Patric), Gila, Nuno Tavares (90′ Gigot); Dele-Bashiru, Guendouzi; Isaksen (90′ Lazzari), Dia (72′ Pedro), Zaccagni; Castellanos (72′ Noslin)

Arbitri: Andrea Colombo (sez. Como); 1 ass. Baccini; 1 ass. Del Giovane; IV Aureliano; VAR Fabbri; AVAR Maraviglia