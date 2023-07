Milinkovic-Juve, per ora salta l’Arabia: la commissione dice no alle condizioni | ESCLUSIVO

La Juve può credere di più all’affare Milinkovic: la commissione della Saudi League ha bocciato le condizioni per il trasferimento

La corsa della Juve per Sergej Milinkovic-Savic continua, anche rafforzata. Il centrocampista, all’ultimo anno di contratto con la Lazio, è al centro di un valzer di voci che promette di non smettere nell’immediato.

Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, per ora, non ci sarebbero le condizioni per il trasferimento in Arabia, la Saudi League non vuole accogliere il serbo. Il motivo: le condizioni.

Giusto fare un passo indietro. Il nuovo campionato delle stelle in Arabia viene deciso da una commissione che ha il mandato da Pif, il fondo sovrano dell’Arabia Saudita, di sondare profili e vagliare candidature.

Nel caso di Milinkovic, come in tutti gli altri casi, ci sono da soddisfare tre parti. Il club, gli agenti ed il calciatore. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la valutazione complessiva fatta arrivare sulla commissione è stata ritenuta eccessiva.

Milinkovic-Juve: insidie dall’Italia ed il canale Saudi

Resta un aspetto da menzionare. Qualora tra le richieste di Lotito, quelle del serbo e quelle del suo entourage ci sia un cambiamento che abbassa le pretese, Saudi League potrebbe immediatamente tornare in gioco.

Al momento, però, la Juventus ha un canale aperto. Con una valutazione ferma a 40 milioni. Lotito non si smuove: anche a costo, per ora, di perdere a zero il suo centrocampista. Gli interessi del Napoli e dell’Inter ci sono.

Al momento, però, non si sono tradotti in offerte che hanno trovato terreno fertile nella Lazio. Anzi. Ci sono le manovre della Juve che, dopo quanto raccontato e soprattutto accaduto con la Saudi League, possono farsi più concrete.

Il nuovo ds Giuntoli sta cercando, come vi abbiamo raccontato poco fa sempre qui su Calciomercato.it, profili importanti per la mediana. Resta da capire se arriverà, a breve, il grande affondo della Juve per Milinkovic.