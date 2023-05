Napoli, il ko di Monza apre il mercato: i nomi tra addii, conferme e sostituti

Il Napoli cade a Monza, ma la sconfitta ha reso ancora più evidenti le mosse da compiere sul mercato: i nomi tra cessioni, conferme e nuovi arrivi

Per parlare del k.o. del Napoli a Monza è doverosa una premessa: gli azzurri si sono presentati all’U-Power Stadium in versione “post festa” e “pre vacanza”. Una condizione insufficiente, ma non quanto quella dell’arbitro Cosso e dal VAR Fourneau, protagonisti di una prestazione impietosa, data la mancata concessione di un calcio di rigore solare per fallo di Pessina su Osimhen.

Nel post gara Luciano Spalletti si è detto infastidito per la sconfitta, soprattutto perché, a suo dire, la squadra si era allenata bene in settimana, nonostante l’euforia collettiva che ha travolto i giocatori dopo la matematica vittoria dello Scudetto.

Quella di Monza è stata la quarta battuta d’arresto in Serie A per il Napoli, la sesta complessiva se si tiene conto anche delle gare con Liverpool e Milan in Champions League. In ognuna di queste circostanze, i partenopei non sono riusciti a realizzare neanche una rete, una coincidenza curiosa, che meriterà approfondimento da parte di tutto lo staff.

Napoli, una sconfitta che accende il mercato: i nomi coinvolti

Dagli errori si impara e si cresce e anche questo k.o. indolore potrebbe risultare un’arma a favore del Napoli che verrà. La formazione iniziale di Spalletti ha infatti messo in evidenza le lacune ed i limiti di alcune seconde linee, ma anche alcuni aspetti positivi che hanno gettato le prime basi per il prossimo calciomercato.

In attesa di capire chi sarà il direttore sportivo del club, con Cristiano Giuntoli ormai sempre più vicino alla Juventus, e se lo stesso Spalletti resterà sulla panchina azzurra, abbiamo stilato un elenco di nomi, tra partenze, conferme e nuovi arrivi nella squadra Campione d’Italia.

Il calciomercato estivo sarà infatti fondamentale per una seconda impresa, quella della riconferma al vertice della Serie A. Un traguardo ampiamente fallito dal Milan in questa stagione, proprio a causa di una campagna acquisti rivelatasi fallimentare nel corso di questa annata.

Chi merita la conferma

Si inizia dal ruolo del portiere. A Monza è sceso in campo Gollini, che ha mostrato sicurezza e ha calato un intervento importante per evitare il 3-0. Il suo riscatto dall’Atalanta è fissato ad 8 milioni di euro e la società cercherà uno sconto.

In difesa non si muoverà Ostigard, che poterà al Brighton di De Zerbi un bonus tra i 3 e i 4 milioni di euro. Juan Jesus sarà ancora la quarta scelta.

In avanti, già riscattato il cartellino di Raspadori, con il club che si muove in questa direzione anche per Giovanni Simeone, che si è assolutamente meritato una conferma per alcuni gol pesantissimi segnati nel corso della stagione. Anche Politano, come seconda linea, a destra, dovrebbe rimanere in maglia azzurra. Confermato Zerbin, legato con un contratto fino al 2027.

Possibili cessioni e addii certi

Chi andrà sicuramente è Bartosz Bereszynski. Il terzino arrivato a gennaio dalla Sampdoria si è dimostrato non all’altezza del Napoli. Suo l’errore decisivo in Coppa Italia nella gara contro la Cremonese. Impreciso anche ieri in diverse circostanze contro il Monza.

Non verrà riscattato per 30 milioni di euro neanche Tanguy Ndombelé, fin troppo costoso per la sua resa in campo. Due le reti realizzate dal francese, che però non resterà all’ombra del Vesuvio, ma tornerà al Tottenham.

In bilico le posizioni di Demme, quasi sicuramente verso un addio visto il contratto in scadenza nel 2024 e lo scarso impiego, Gaetano, Zedadka (questi ultimi due potrebbero anche essere girati in prestito), Meret, Zielinski e Lozano, tutti con un contratto in scadenza nel 2024. Il portiere sembra il più sicuro del rinnovo, mentre per il polacco ed il messicano si apriranno strade alternative in caso di offerte.

I casi più delicati, però, restano quelli di Osimhen e Kim, che rischiano di salutare il club in estate. Sul nigeriano c’è forte il pressing di Chelsea, Manchester United, PSG e Bayern Monaco, mentre sul coreano grava una clausola rescissoria che fa tremare i tifosi.

I possibili arrivi

Proprio l’addio di Kim aprirebbe le porte verso 3 nomi, quelli di Scalvini, Danso del Lens e Doekhi dell’Union Berlino. Anche in caso di permanenza dell’ex Fenerbahce non si esclude però l’arrivo di un rinforzo, che potrebbe anche giocarsi il posto da titolare con Rrahmani.

Fondamentale sarà trovare un’alternativa valida a Giovanni Di Lorenzo, anche se al momento non è ancora emerso un nome in pole per questo ruolo. A centrocampo servirà in primis un vice Lobotka, così come un sostituto di Anguissa, per permettere al camerunense di rifiatare.

In caso di partenza di Zielinski, crescono le quotazioni di Koopmeiners, di cui abbiamo ampiamente parlato su queste pagine, e Kamada, sul quale è viva la concorrenza del Milan. Occhio al nome di Lookman per il ruolo di ala destra che potrebbe prendere il posto di Lozano, mentre, in caso di partenza di Osimhen, piacciono Hojlund e Jonathan David del Lille.

Di Claudio Mancini