Koopmeiners, lo specialista che manca a Spalletti: chi può strapparlo al Napoli

Teun Koopmeiners è il profilo più adatto per rinforzare il centrocampo del Napoli in vista della prossima stagione, ma un top club vuole strapparlo agli azzurri

Il campionato non si è ancora ufficialmente concluso, ma il Napoli ha già posto le basi per il proprio futuro. La vittoria dello Scudetto dopo 33 anni, arrivata in anticipo di ben 5 giornate dal termine, ha permesso alla società di iniziare a fare valutazioni e di progettare i primi movimenti di calciomercato.

Intorno al club aleggiano ancora incertezze sul futuro del direttore sportivo Cristiano Giuntoli e su Luciano Spalletti, tra i grandi protagonisti dell’inaspettato trionfo partenopeo, ma sono già circolati i primissimi nomi accostati al club di Aurelio De Laurentiis. Uno su tutti è quello di Teun Koopmeiners, centrocampista in forze all’Atalanta dall’agosto del 2021.

Classe 1998, l’olandese è approdato a Bergamo dall’AZ Alkmaar per 14 milioni di euro e dopo quasi due anni il suo valore è già raddoppiato. Dopo una prima stagione di ambientamento, con 4 reti e 4 assist in 42 presenze, si è trasformato in un titolare inamovibile per Gasperini, che in questo campionato ha dovuto rinunciarvi solo per un infortunio tra marzo e aprile.

Koopmeiners al Napoli, è davvero il profilo ideale? I numeri dicono di sì

Uno stop ormai superato e che di certo non precluderà eventuali mosse di mercato proprio da parte del Napoli, alla ricerca di un un ulteriore rinforzo per il centrocampo, date le possibili partenze di Zielinski, Demme e Gaetano in estate.

Koopmeiners sembra rispondere pienamente all’identikit della società, sia sotto un punto di vista anagrafico (il Napoli è ottavo in Serie A per media d’età a partita con 26,1 anni), sia per qualità tecniche. Il primo dato a rimbalzare agli occhi di addetti ed appassionati è quello legato alle reti da fuori area, 3 segnate dall’olandese, appena una quella messa a referto dagli azzurri in tutto il campionato, alla seconda giornata con Kvaratskhelia.

Un aspetto da non sottovalutare, forse l’unico non sopperito dopo la partenza di Fabian Ruiz, autore lo scorso anno di ben 6 gol dagli oltre 18 metri. Una soluzione che avrebbe fatto comodo a Spalletti, specie nelle partite più chiuse. Non è tutto, delle 70 marcature realizzate in campionato dal Napoli, 17 sono arrivate di testa, 38 di destro, una, appunto da fuori area e 13 di sinistro.

Koopmeiners è, appunto, un mancino e ha già messo a referto 7 reti dall’inizio dell’anno, accompagnate da 3 assist. I dati sul 25enne evidenziano anche 1.7 tiri a partita contro gli 1.4 di Zielinski, il possibile sacrificato sul mercato per lasciar posto proprio all’atalantino. Sono, inoltre, 0.7 i tiri in porta ogni 90 minuti, contro gli 0.5 del polacco, ai quali si aggiunge una maggior precisione nei passaggi, sia nel corto che nel lungo, che un dominio in termini di palloni recuperati (0.6 a 0.4) e di dribbling riusciti 0.9 a 0.6).

Koopmeiners, non solo il Napoli: un altro top club tenta l’assalto

Una serie di statistiche che portano ad una valutazione del cartellino che oscilla tra i 30 e i 40 milioni di euro come base di partenza. L’Atalanta vende a caro prezzo i suoi gioielli e non farà alcuno sconto neanche al Napoli, sulle tracce di Koopmeiners dai tempi dell’Eredivisie.

Il centrocampista, però, non è solamente nel mirino del patron De Laurentiis e del suo gruppo di lavoro, ma anche della Juventus. I bianconeri, in pole per strappare lo stesso Giuntoli proprio al Napoli, si affiderebbero al d.s. Campione d’Italia per tentare di battere la concorrenza e rinforzarsi in una zona nevralgica del campo.

L’eventuale inserimento della “Vecchia Signora” sarà sicuramente condizionato dal futuro prossimo della società. L’appeal della Champions League potrà fare da ago della bilancia tra le due offerte e, al momento, solo una delle due squadre ha la certezza di farne parte nella prossima stagione.

Sarà solamente il tempo a rivelarci la destinazione finale di Koopmeiners, con l’Atalanta che proverà a fare di tutto per trattenerlo, affidandosi all’accordo con il calciatore, valido fino al 2025 e con l’opzione per un ulteriore rinnovo di un anno.

Di Claudio Mancini