DIRETTA Serie A, Inter-Sassuolo: le formazioni ufficiali LIVE

Ancora inebriata dal successo nell’euroderby contro il Milan, l’Inter chiude il palinsesto del sabato della trentaquattresima giornata di Serie A ospitando il Sassuolo. Molto lontani dalla zona Champions fino ad un mese fa, i nerazzurri hanno ora la possibilità di scavalcare la Lazio al terzo posto, grazie al pareggio biancoceleste contro il Lecce.

Una vera e propria rinascita, quella della squadra allenata da Simone Inzaghi, certificata dalle sei vittorie consecutive in tutte le competizioni con un solo gol subito. In caso di successo questa sera, ci sarebbe anche l’aggancio alla Juventus, impegnata domani contro la Cremonese. Rispetto alla sfida di mercoledì, il mister interista ha operato diversi cambi di formazione, a partire dalla porta, che verrà difesa dal capitano Samir Handanovic.

Reduce dal pareggio contro il Bologna, l’undici allenato da Alessio Dionisi in questa stagione ha saputo far male a diverse big e sogna di mettere anche l’Inter nel proprio bottino stagionale. Entrambi con le rose praticamente al completo, i due allenatori si sfidano per la quarta volta nella storia (2 vittorie di Inzaghi e 1 di Dionisi nei precedenti). Dopo aver perso all’andata per 0-1, gli emiliani proveranno a bissare l’impresa dello scorso anno, quando vinsero per 2-0 al Meazza. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Inter-Sassuolo: formazioni ufficiali e dove vederla in TV

In programma sabato 13 maggio alle 20.45, Inter-Sassuolo sarà trasmessa su DAZN, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Ecco le formazioni della partita:

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Acerbi; Bellanova, Gagliardini, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Correa. All. Inzaghi

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Tressoldi, Erlic, Rogerio; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Defrel, Laurienté. All. Dionisi

