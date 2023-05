Rinnovo Spalletti, cosa è successo alla cena con De Laurentiis

Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis si sono incontrati a cena per parlare del futuro del mister: tutte le novità sul rinnovo e sulla permanenza a Napoli

“Vi depisteremo”, aveva urlato Spalletti fuori i cancelli di Castel Volturno, intento a sfuggire alle telecamere della stampa per dirigersi verso un ristorante nel centro di Napoli, dove ad attenderlo c’era Aurelio De Laurentiis.

Il presidente ha organizzato per la sera del 12 maggio una cena al Coco Loco per un incontro distensivo, dopo aver esercitato l’opzione sul contratto del mister e blindarlo per un altro anno.

Alla fine, il depistaggio non è andato a buon fine. L’allenatore è stato avvistato con la sua auto fuori al locale e in conferenza stampa, l’indomani dall’incontro con il patron del Napoli, non si è potuto tirare indietro di fronte alle domande sul suo futuro.

Spalletti sulla cena con De Laurentiis: “E’ tutto molto chiaro”

Nel corso dell’intervento con la stampa alla vigilia di Monza-Napoli, Spalletti ha provato a dribblare con una battuta le domande sulla cena con De Laurentiis: “Quando si fanno le riunioni nei ristoranti di Napoli diventa difficile ritagliarsi il tempo per parlare, perché la bocca è sempre piena di bellissime cose”.

L’allenatore poi è stato piuttosto chiaro con i giornalisti, e di conseguenza anche con i tifosi, che attendono con ansia di sapere se il mister del terzo Scudetto rimarrà davvero per un’altra stagione. “Per quanto riguarda quel che è venuto fuori ieri sera, è tutto molto chiaro – ha detto con tono sereno e deciso Luciano Spalletti – I dettagli, però, è giusto che li esponga la società”.

In altre parole, spetterà ai dirigenti del Napoli, specialmente a De Laurentiis, annunciare se alla cena al ristorante ci sia stata una fumata bianca o nera. “E’ una prerogativa del club parlarne quando si vorrà, è corretto così. Io posso solo continuare a lavorare e a finire nel migliore dei modi” ha sentenziato Spalletti.

Difficile, però, immaginare che tra le parti non ci sia stata una stretta di mano e una promessa per proseguire insieme la prossima stagione. Lo stesso presidente del club, dopo l’incontro, è stato beccato dai giornalisti e ha rassicurato tutti con un “state sereni”, che fa presagire solo scenari positivi. E così, a breve si attende un nuovo annuncio da parte di De Laurentiis, che ha già dichiarato in altre circostanze di non voler vendere nessuno dei top player, ma di ampliare la rosa con altri innesti importanti. E chissà se siano proprio queste le basi per convincere Spalletti a restare sulla panchina del Napoli.

Leonardo Zullo