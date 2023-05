Firma e sgarbo immediato: così Giuntoli lo porta alla Juve

La Juventus potrebbe acquistare, nelle settimane a venire, l’esubero in forza ad un top club di Premier League: sgarbo di Cristiano Giuntoli

La Juventus ha l’obbligo di mettere a referto più vittorie possibili da qui al termine della stagione in corso. E questo potrebbe comunque non bastare per centrare l’obiettivo qualificazione alla prossima Champions League.

I bianconeri, infatti, occupano il secondo posto della classifica, ma soltanto momentaneamente. Il 22 maggio andrà in scena l’udienza della Corte d’Appello Federale, dove verrà inflitta una nuova penalizzazione al club di Exor. La ‘Vecchia Signora’, dal canto suo, potrebbe anche riuscire a trionfare in Europa League, però non è da escludere che l’Uefa – attenta all’intricata vicenda giudiziaria in cui è coinvolta la Juventus – decida di sanzionare pesantemente la compagine torinese. Insomma, il futuro è alquanto incerto.

Con ogni probabilità, però, nell’organigramma dirigenziale entrerà ufficialmente Cristiano Giuntoli, in qualità di direttore sportivo. Come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, avverrà molto presto un incontro tra il noto dirigente ed il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Giuntoli sembra sempre più destinato a prendere in mano le redini della Juventus ai piani alti e uno dei primissimi colpi, se non il primo in assoluto, potrebbe arrivare dalla Premier League. Il riferimento, in tal senso, è al Chelsea e, ancor più nello specifico, a Christian Pulisic.

Calciomercato Juventus, Pulisic può essere il primo colpo di Giuntoli in bianconero

L’esterno d’attacco statunitense è a tutti gli effetti un esubero dei ‘Blues’ che, a maggior ragione senza Champions, dovranno effettuare più di una cessione, dopo aver speso più di mezzo miliardo sul fronte entrate negli scorsi mesi.

La Juventus è interessata da tempo al classe ’98, che presenta un contratto in scadenza giugno 2024 e la sua valutazione si attesta intorno ai 20-25 milioni di euro. Recentemente è stato accostato pure al Napoli, ma proprio Giuntoli potrebbe battere la concorrenza dei partenopei portando Pulisic alla corte di Massimiliano Allegri. Stando a quanto riferisce il portale ‘Todofichajes.com’, inoltre, Juventus e Chelsea potrebbero chiudere l’affare già ad inizio mercato. In questo modo i londinesi potranno avere più tempo per dedicarsi magari ad altre operazioni in entrata. Staremo a vedere.