Dal Napoli alla Juve e non solo: incontro per Giuntoli | CM.IT

Il Napoli ha vinto uno scudetto atteso ben 33 anni e tra gli artefici del grande successo azzurro c’è anche Cristiano Giuntoli che ha il futuro in bilico

Missione compiuta per il Napoli che a margine dell’ultimo turno infrasettimanale ha potuto festeggiare la vittoria di uno scudetto tanto sognato e desiderato, ed arrivato al culmine di un percorso meraviglioso costruito negli anni da De Laurentiis e soci.

Tanti gli artefici di una vittoria tanto importante quanto storica per il club partenopeo, che però dovrà andare a puntellare alcuni elementi importanti in vista della prossima stagione. In questi giorni si sta parlando molto del futuro di Cristiano Giuntoli, direttore sportivo che a Napoli ha lavorato benissimo portando in dote anche colpi rivelatisi poi azzeccatissimi. Su Calciomercato.it, già tempo fa, vi abbiamo parlato dell’interessamento della Juventus di lunga data, ma anche di eventuali chance legate alla Premier. Ora con uno scudetto cucito sul petto andrà ridisegnato in maniera chiara il destino del direttore azzurro.

Calciomercato Napoli, incontro per il futuro di Giuntoli: aperta ogni soluzione

Futuro a Napoli o altrove per Giuntoli, che è stato anche accostato quindi alla Juventus, che ha bisogno di nuove figure per la ricostruzione del proprio progetto dopo una stagione piuttosto travagliata.

A tal proposito arrivano conferme alla nostra redazione in merito ad un incontro che ci sarà a breve tra De Laurentiis e lo stesso Giuntoli e la sensazione è di un tutto aperto, con tante richieste per il dirigente partenopeo tra cui proprio la Juve, oltre anche eventualmente all’estero. Non è quindi da escludere ogni tipo di soluzione tra permanenza e addio con una exit strategy. C’è quindi anche la possibilità di un addio di Giuntoli visto quanto fatto finora. Nulla però è deciso e presto arriverà l’incontro con il patron del Napoli.

Intanto la compagine partenopea sarà impegnata domani pomeriggio al Maradona per la gara interna contro la Fiorentina, la prima dal raggiungimento del tricolore che il pubblico aspettava da 33 anni. La festa è quindi solo agli inizi, ma andrà valutato il futuro di Giuntoli.