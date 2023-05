“Due rigori evidenti”: il Napoli non ci sta, ‘protesta’ UFFICIALE

Il Napoli ha perso contro il Monza con l’arbitro Cosso nel mirino delle critiche per due rigori non concessi la protesta azzurra

Il Napoli cade sul campo del Monza. La squadra di Palladino si è imposta 2-0 contro i freschi campioni d’Italia, in una partita in cui Spalletti ha dato spazio a molte seconde linee. Una partita caratterizzata da un paio di episodi dubbi sui quali gli azzurri hanno molto protestato.

Prima un contatto su Osimhen, con l’arbitro Cosso che ha fischiato fallo in attacco, poi tocca a Politano protestare per una spinta che il direttore di gara ha ritenuto regolare. Spalletti nel post gara ha preferito non commentare, limitandosi a dire: “Non so valutare i rigori. Quando vedo le cose, faccio come tutti: le vedo a favore dei mie. Ho rispetto però della classe arbitrale: lascio a voi il commento degli episodi”.

Chi non è andata oltre è la società partenopea che nel commento della partita, pubblicato sul proprio sito, ha rimarcato in maniera molto chiara i due presunti torti subiti.

Monza-Napoli, azzurri furiosi: “Due rigori evidenti”

“Due falli da rigore abbastanza evidenti”: così il Napoli giudica gli episodi dubbi avvenuti nell’area del Monza. In entrambi i casi l’arbitro Cosso ha lasciato proseguire, con la VAR che non è intervenuta.

Proprio all’arbitro è dedicato il passaggio successivo della cronaca del match, in cui si legge che “Cosso decide di non analizzare neppure al VAR“. Insomma, ai partenopei la direzione di gara del fischietto di Reggio Calabria non è piaciuta e hanno protestato in maniera eloquente.