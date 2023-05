Napoli, Osimhen principe del mercato: osservatori del Chelsea a Monza | ESCLUSIVO

Osimhen sempre più oggetto prezioso del calcio mercato: oggi a Monza due osservatori del Chelsea. Interesse concreto

Victor Osimhen dovrebbe scendere in campo, oggi, alle 15 a Monza. Ci sarà, il nigeriano, in un momento nel quale si discute del possibile rinnovo di contratto, della volontà del Napoli di trattenerlo un altro anno almeno (anche con un adeguamento) e della possibilità che l’attaccante possa anche raggiungere quota 30 gol stagionali (con relativi bonus).

Inevitabile, però, che le attenzioni del mondo calcistico top si posino su di lui. Osimhen piace al Chelsea come piace al gotha del football europeo che cerca una prima punta.

Ed oggi il Chelsea ha inviato all’U Power Stadium due osservatori: per Osimhen e per monitorare anche gli altri grandi artefici dello scudetto azzurro.

Chelsea-Osimhen, interesse concreto: lo scenario

Il Chelsea segue Osimhen e non è una novità: si è anche parlato della possibilità che lo statunitense Pusilic ed il portiere spagnolo Kepa possano entrare in una trattativa per il passaggio in azzurro.

I due giocatori, però, hanno standard salariali ben lontani da quelli che sono i parametri del Napoli ed è questo il motivo per il quale si potrebbe virare tutto sulla parte cash.

Aurelio De Laurentiis può pretendere non meno di 150 milioni, soprattutto alla luce delle varie pretendenti. Oltre al Chelsea, ci sono il Bayern Monaco, il Psg ed il Manchester United. I Red Devils sono vicinissimi a prendere il centrale Kim dal Napoli e potrebbero anche tentare l’assalto per il nigeriano.

Il Chelsea sta sperando nel contro-sorpasso: fonti autorevoli parlano di interesse concreto dei Blues, di quelli che possono tramutarsi in un assegno che possa mettere tantissimi milioni nel forziere partenopeo.