Milan tra sogno e incubo: così rischiano anche Pioli e Maldini

La sconfitta con lo Spezia ha senza dubbio messo nei guai il Milan e non solo per quanto riguarda lo stretto presente. I rossoneri hanno fallito la vittoria che avrebbe consentito di presentarsi a meno uno dalla Lazio quarta, così al momento resta fuori dai posti Champions. Anche se il contemporaneo pareggio della Roma ha migliorato leggermente le cose.

Questo perché, anche se il Milan dovesse arrivare quinto, potrebbe comunque festeggiare il piazzamento europeo più importante. Il riferimento è ovviamente alla questione Juve e alla più che probabile penalizzazione che farebbe scalare inevitabilmente la squadra di Pioli al quarto posto. In modo da proseguire questo percorso con gli introiti della Champions che sono fondamentali. Dalle stelle alle stalle però ci vuole poco. Domani sera i rossoneri proveranno l’impresa nel derby di ritorno con l’Inter, che è sicuramente difficilissima ma non impossibile. Per questo, sulla carta, la stagione del Milan può ancora essere trionfale. Così come può ancora essere un flop totale che non è detto non porti conseguenze negative su determinate persone.

Milan, rischio flop dietro l’angolo: RedBird pronto a riflettere anche su Maldini e Pioli

È chiaro che se il Milan dovesse venire eliminato domani sera e poi non entrare tra i primi quattro, facendosi scavalcare magari anche dalla Roma, allora sì che sarebbero problemi. E in quel caso – come normale che sia – la società dovrebbe fare le sue riflessioni. Sui giocatori, sicuramente, con tanti pronti a fare le valigie, ma anche sui vertici tecnici. Ovvero Maldini, Massara e Pioli.

Il tecnico ha un contratto ancora lunghissimo, mancare la Champions e con essa i relativi introiti che garantiscono la continuità del progetto, probabilmente neanche lui potrebbe ritenersi del tutto al sicuro. Lo stesso Scaroni si è detto un suo estimatore, ma ribadendo che le decisioni non sono prese da lui. Rischierebbero forse sia lui che Maldini e Massara, anche se tutti e tre godono ancora della profonda stima di RedBird e Cardinale. Ma come tutti, sono anche legati ai risultati e un flop del genere potrebbe imporre delle riflessioni. E andrà valutata anche la convergenza di obiettivi e linea di mercato. Di certo tanti giocatori sono già pronti a salutare, da Tatarusanu a Dest, Bakayoko e Ibrahimovic. In bilico anche Adli, Rebic, Ballo-Toure e non solo. Insomma, il Milan si gioca tutto in queste ultime quattro partite. O chissà, cinque…