Mateo Retegui, il gol per l’Italia e la Serie A: tre club sulle sue tracce | CM.IT

In gol all’esordio con la Nazionale Italiana di Roberto Mancini, Mateo Retegui si appresta a diventare protagonista anche del calciomercato

L’unica nota lieta per l’Italia nella serata di ieri, arriva da Mateo Retegui. Il nuovo centravanti della Nazionale di Roberto Mancini, è andato in gol all’esordio su assist di Lorenzo Pellegrini.

Una rete che, però, non è bastata a raddrizzare il risultato contro l’Inghilterra di Gareth Southgate, che ha espugnato il ‘Diego Armando Maradona’ di Napoli grazie alle realizzazioni di Declan Rice e di capitan Harry Kane nel primo tempo. Un 2023 che non parte, dunque, nel migliore dei modi per i campioni d’Europa in carica nella prima partita valida per le qualificazioni a Euro 2024. Ma, come detto, chi può sorridere, almeno a mezza bocca, è il 23enne bomber del Tigre, l’ultimo oriundo in ordine di tempo a vestire la maglia azzurra.

La penuria di attaccanti, complice anche l’assenza per infortunio di Ciro Immobile, ha ‘costretto’ Mancini a convocare l’italo-argentino, attuale capocannoniere della Liga Profesional con sei gol realizzati nelle prime otto partite disputate. Già in passato si era parlato di lui in ottica italica, adesso, com’è normale che sia, le voci si moltiplicano in vista della prossima stagione. Sono, infatti, diversi i club italiani che avranno necessità di rinforzare il reparto avanzato nella sessione di calciomercato estiva e quello di Retegui è un nome molto chiacchierato in quest’ottica.

Tre club italiani su Retegui, prezzo fissato

Come già raccontato nelle scorse settimane, Retegui è in prestito al Tigre dal Boca Juniors e il suo attuale club ha la possibilità di riscattare il 50% del cartellino entro giugno. All’interno dell’accordo con gli ‘Xeneizes’ è presente una clausola rescissoria che si aggira sui 18 milioni di euro. E, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, non solo l’Inter, che può puntare sulla carta Colidio come contropartita tecnica, si è mossa concretamente sul giocatore. Anche il Milan, che ha urgente bisogno di rinfrescare e rinforzare il reparto avanzato, e la Roma, con il futuro di Abraham e Belotti da decifrare, hanno mosso passi concreti per Retegui.

Lo stesso giocatore non ha fatto mistero di voler compiere il salto in Europa, un affare da 18/20 milioni, con la clausola rescissoria che andrebbe a decadere se il Tigre diventasse proprietario dell’intero cartellino del calciatore, cosa sulla quale il club di Victoria sta lavorando alacremente. Al momento, il club italiano più avanti è l’Inter, complice anche la presenza di numerosi argentini nel club. Ma le altre stanno lavorando ai fianchi. Domenica l’Italia sarà impegnata contro Malta e poi Retegui tornerà in Argentina, ma nel futuro prossimo i viaggi per rispondere alle chiamate della Nazionale potrebbero essere molto meno lunghi.