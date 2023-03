Mateo Retegui come Enzo Fernandez: ecco l’errore da non ripetere | CM.IT

Mateo Retegui, bomber del Tigre, è prossimo all’approdo nella Nazionale italiana di Roberto Mancini: ecco tutto quello che c’è da sapere

L’Italia di Roberto Mancini, dopo la mancata qualificazione ai Mondiali che si sono disputati in Qatar nell’inverno scorso, deve risolvere l’annoso problema del reparto avanzato. Ciro Immobile, bomber e capitano della Lazio, quest’anno ha patito diversi problemi fisici, mentre i vari Giacomo Raspadori e Moise Kean faticano a trovare spazio e continuità nel Napoli capolista di Luciano Spalletti e nella Juventus di Massimiliano Allegri.

Per i prossimi impegni della Nazionale, per le qualificazioni ad Euro 2024, il commissario tecnico Roberto Mancini ha deciso di convocare, si attende solo l’ufficialità, anche Mateo Retegui. Il bomber italo-argentino, 23 anni, è attualmente capocannoniere della Liga Profesional con sei gol realizzati in altrettante partite di campionato. Come raccontato ieri, sono giornate frenetiche per portare a termine tutta la documentazione necessaria per avere il calciatore a disposizione per gli impegni del 23 e 26 marzo contro, rispettivamente, l’Inghilterra di Gareth Southgate e Malta, guidata dal nostro connazionale Michele Marcolini.

Mateo #Retegui, bomber del #Tigre (di proprietà del #Boca), si avvicina a grandi passi all’#Italia di Roberto #Mancini: giornata frenetica quella di ieri, presso il Consolato italiano a Buenos Aires, per portare a termine tutta la documentazione necessaria @calciomercatoit — Alessio Lento (@alessio_lento) March 9, 2023



La stessa operazione tentata con Marcos Senesi, difensore centrale che, alla fini, ha deciso di declinare l’invito della Federazione Italiana Giuoco Calcio e aspettare la chiamata, poi arrivata, del commissario tecnico dell’Argentina Lionel Scaloni. Retegui, invece, ha deciso di accettare subito l’Italia, chiuso in Nazionale da Lautaro Martinez e Julian Alvarez, e si appresta così a diventare l’ennesimo oriundo della Nazionale italiana dopo i vari Camoranesi, Jorginho, Emerson Palmieri, Eder e, ultimo in ordine di tempo, Joao Pedro. Oltre a tanti altri che sono stati convocati nel corso degli anni.

Retegui tra calciomercato e clausola rescissoria

Su Mateo Retegui dall’Argentina arrivano solo relazioni positive, non solo dal punto di vista sportivo. E sono già diverse le voci di calciomercato che lo riguardano in vista della prossima stagione col Milan segnalato già da diverso tempo sulle sue tracce, bisognoso di un rinforzo giovane e di livello per l’attacco. Attualmente, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, tutto è nelle mani del Tigre che ha la possibilità di riscattare il 50% del cartellino, di proprietà del Boca Juniors, entro il prossimo giugno.

All’interno del contratto, in scadenza nel 2026, è anche presente una clausola rescissoria pari a 18 milioni di euro circa. Stessa cifra che serviva per strappare Enzo Fernandez al River Plate, seguito con grandissima attenzione dallo stesso Milan prima di finire al Benfica e, poi, al Chelsea a gennaio per la cifra monstre di 121 milioni di euro. La speranza è che le società italiane non commettano lo stesso errore, quello di farsi sfuggire un giocatore importante per il presente e il futuro. E la chiamata dell’Italia non può essere altro che un incentivo per le società che vorranno puntare su di lui sin dalla prossima sessione di calciomercato.