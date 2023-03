Retegui d’Italia. Mancini lo vuole, la Serie A lo aspetta: ecco dove potrebbe giocare

Mateo Retegui potrebbe essere seriamente il nuovo bomber della Nazionale Italiana: in corso le consegne dei documenti. In Serie A Roma, Milan e non solo possono pensarci

Roberto Mancini lo aveva fatto capire. L’Italia è a caccia di giocatori, soprattutto in attacco. “Stiamo facendo di tutto per trovare calciatori convocabili, stiamo scandagliando dappertutto per un centravanti”, il succo del pensiero del ct nelle sue uscite di questi ultimi mesi.

In pochi, però, pensavano che – dopo Joao Pedro, naturalizzato e utilizzato solo pochi minuti nella disgraziata sera di Palermo con la Macedonia di un anno fa – Mancini potesse andare a pescare addirittura Mateo Retegui. Classe ’99, argentino, con doppio passaporto, che in queste ore si sta avvicinando a grandi passi all’azzurro. Ieri, come risulta a Calciomercato.it, presso il Consolato italilano a Buenos Aires è stata una giornata a dir poco frenetica per portare a termine tutta la documentazione necessaria. L’obiettivo è quello di renderlo disponibile già per le partite in programma il 23 e 26 marzo contro Inghilterra e Malta. Anche perché di punte questa Italia scarseggia sempre di più, a maggior ragione con i continui infortuni di Immobile che potrebbe non recuperare. E in ogni caso sarebbe in condizioni precarie.

Chi è Mateo Retegui, il bomber che Mancini vuole per l’Italia. E dove può giocare in Serie A

Retegui è un giovane attaccante in forza al Tigre, ha segnato sei gol in sei partite in Superliga, ed è di proprietà del Boca Juniors. In patria lo chiamano ‘El Chapito’ (è figlio del ct dell’hockey prato medaglia d’oro a Rio 2016, detto ‘El Chapa’), ha un passato giovanile ‘pesante’. Dal River Plate infatti è passato agli acerrimi rivali del Boca, continuando a crescere con gli Xeneixes. E attirando anche l’attenzione di Francesco Totti, che ormai nel 2020 lo ha preso nella sua scuderia: era stato il suo secondo ‘acquisto’ dopo Bonavita.

In Italia non ha mai giocato, ma lo stesso Totti lo aveva proposto anche alla Roma ma i tempi non erano maturi. Se si dovesse concretizzare il suo approdo nella Nazionale Italiana, inevitabilmente aumenterebbero le chance di un suo arrivo in Europa, e in Serie A. La decisione spetta anche a lui: una nazionale è per sempre. E allora potrebbe diventare, ma già lo sarebbe, un profilo interessante per le italiana. Lo scorso anno era già esploso con 19 gol in campionato in 27 partite, dovesse confermarsi su questi livelli non sono esclusi neanche interessamenti di una big. La Roma dovrà valutare il futuro sia di Belotti (interessa sempre alla Fiorentina ma non solo) che di Abraham, su cui la Premier continua a vigilare.

Per l’Inter potrebbe essere un investimento in ottica futura, magari a caccia di un’altra operazione alla Lautaro Martinez senza dover spendere una fortuna. Anche il Milan – a cui Retegui è stato anche accostato – sarebbe a caccia di una punta, ma prima dovrebbe sfoltire in quel ruolo tra Ibra, Origi, Giroud e il giovane Lazetic. In questo scenario possono inserirsi club da sempre attenti a queste operazioni, vedi la Lazio che in estate dovrà obbligatoriamente acquistare un attaccante che si alterni con Immobile. Non sarebbe forse l’ideale per Sarri come caratteristiche, anzi, ma le doti ci sono e lavorando molto potrebbe diventare un’accoppiata vincente. Lo stesso Monza ha già fatto vedere di avere intenzioni molto serie sul mercato e un bomber sicuramente manca a Palladino.