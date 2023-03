Retegui non basta, l’Italia comincia malissimo: l’Inghilterra passa 2-1

Inizia malissimo il percorso di qualificazione ad Euro 2024: l’Italia viene battuta al Maradona dall’Inghilterra

Dopo un primo tempo pessimo a nulla è servita la reazione nella ripresa e il primo gol azzurro di Mateo Retegui. L’Italia comincia male il percorso di qualificazione ad Euro 2024 con una sconfitta per 1-2 contro l’Inghilterra.

Gareth Southgate si prende, in piccolo, la sua rivincita e vince, sulla carta, la gara più difficile del suo percorso di qualificazione, quella in trasferta contro gli azzurri. La squadra di Mancini inizia malissimo il match e disputa un pessimo primo tempo, chiudendo meritatamente in svantaggio. Ad aprire le danze è Declan Rice, che risolve una mischia in area di rigore da calcio d’angolo.

Sempre da calcio d’angolo nasce il raddoppio inglese: il tocco di braccio di Di Lorenzo su colpo di testa di Kane viene punito con la massima punizione dopo il consulto al Var. Lo stesso Kane raddoppia e permette all’Inghilterra di chiudere in vantaggio per 0-2. Nella ripresa il piglio azzurro cambia e la squadra reagisce. Pellegrini serve perfettamente Retegui e il giocatore del Tigre fredda Pickford, trovando il gol all’esordio in Nazionale. Il rosso a Shaw a dieci minuti dal termine (doppio giallo) non incide purtroppo sull’esito finale. L’Italia inizia il percorso qualificazioni con una sconfitta: ora gli uomini di Mancini sono subito chiamati a reagire domenica a Malta.

Italia-Inghilterra 1-2

Marcatori: Rice (IN) 13′, Kane (IN) 44′, Retegui (IT) 56′.

CLASSIFICA:

Inghilterra e Macedonia del Nord 3 punti; Italia, Ucraina* e Malta 0.

*una partita in meno