Fassi non ha dubbi: “Retegui è pronto per l’Italia e la Serie A” | ESCLUSIVO

Il presidente del Talleres, Andres Fassi, ci parla del prossimo attaccante dell’Italia, Mateo Retegui, con cui ha lavorato nel 2021

Mateo Retegui è sulla bocca di tutti, in Italia e in Argentina. Il commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, ha deciso di convocare il bomber del Tigre per i prossimi impegni di qualificazione ad Euro 2024 contro Inghilterra e Malta.

Una necessità per Mancini, visti i problemi fisici che stanno attanagliando Ciro Immobile, attaccante e capitano della Lazio, e Giacomo Raspadori, che con Luciano Spalletti al Napoli non ha trovato grande continuità anche prima dello stop per problemi muscolari. Le alternative non ci sono, dunque il selezionatore italiano è stato costretto a guardare anche fuori. Ed ecco l’idea Retegui, attuale capocannoniere del campionato argentino con sei gol in sei partite col Tigre, in possesso del passaporto italiano viste le origini siciliane del nonno.

Il calciatore ha accettato con entusiasmo la chiamata dell’Italia e si sta lavorando alacremente per avere tutta la documentazione necessaria in tempo utile. E poi volerà a Coverciano per fare la conoscenza dei suoi nuovi compagni di Nazionale. Retegui, 23 anni, è anche un uomo mercato, visto che da tempo viene accostato al Milan, a caccia di un centravanti giovane e di valore. Come raccontato ieri, il Tigre ha la possibilità di riscattare il 50% del suo cartellino dal Boca Juniors fino al giugno prossimo. E, nel contratto valido fino al 2026, è presente una clausola rescissoria da 18 milioni di euro circa. Dunque, situazione in evoluzione anche per quanto riguarda un possibile futuro in Serie A.

“Italia e Serie A, Retegui è pronto!”

Per saperne di più su Retegui, abbiamo chiesto informazioni a chi ha avuto modo di conoscerlo da vicino. Stiamo parlando del presidente del Talleres, Andres Fassi, club nel quale il prodotto del vivaio del Boca ha giocato nel 2021. “Retegui è un giocatore dal grandissimo talento, negli ultimi anni è stato uno dei migliori giovani del calcio argentino – le parole di Fassi, in esclusiva, a Calciomercato.it – Abbiamo avuto l’opportunità di averlo in prestito secco dal Boca per una stagione. Ha avuto una evoluzione incredibile, adesso è il capocannoniere della Liga argentina con sei in gol sei partite realizzati con la maglia del Tigre. Può giocare nella Nazionale italiana senza alcun problema, ha tutte le capacità per farlo, avrà un grande rendimento. L’Argentina, nella sua posizione, ha molti giocatori importanti ed è difficile trovare spazio con gente del calibro di Lautaro Martinez e Julian Alvarez. Però, può tranquillamente giocare per l’Italia e, nel futuro, anche in Serie A. È potente, ha tecnica e personalità, ed è un ragazzo con la testa a posto. Sono sicuro che farà benissimo e diventerà uno dei più grandi centravanti argentini nei prossimi anni”.