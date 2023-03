Retegui alla prima gioia: “Orgoglioso, ma triste”. Poi l’annuncio sul futuro

Italia-Inghilterra, le parole di Mateo Retegui al termine della partita dopo il suo gol all’esordio

In gol all’esordio con la maglia della Nazionale. Era l’uomo più atteso in casa azzurra e a Mateo Retegui sono bastati 56 minuti per trovare il primo gol con la maglia dell’Italia.

Il centravanti del Tigre ha parlato al termine dalla sconfitta contro l’Inghilterra ai microfoni di ‘Rai Sport’, parlando dell’esordio e del suo primo gol in azzurro.

GARA – “Sono triste per la sconfitta ma molto felice per l’esordio, sono molto orgoglioso di rappresentare questo paese, per me e la mia famiglia, era quello che volevo. Dobbiamo continuare così e lavorare”.

IMPATTO CON LA SQUADRA – “Tutti i compagni mi hanno trattato bene e mi hanno accolto con affetto, sono felice di essere qui, ma serve tempo per conoscersi”.

GOL – “L’ho cercato per tutto il primo tempo e l’ho trovato nella ripresa, ma conta più il risultato di squadra”.

FUTURO – “Giocare in Italia? In un futuro chissà, vicino o lontano, sicuramente mi piacerebbe giocare in Europa. Anche in Italia. Ma ora sono contento di giocare per il Tigre ed è un onore indossare la loro maglia”.