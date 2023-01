DIRETTA Calciomercato, tutte le news e le trattative del 22 gennaio

Tutte le notizie e gli aggiornamenti sulle trattative e i movimenti di calciomercato di oggi, domenica 22 gennaio

Con il caso Juventus che la fa ancora da padrone, la Serie A scende in campo per la diciannovesima giornata di campionato. Riflettori puntati sulla Roma e sulla caccia al sostituto di Zaniolo, che ha chiesto la cessione e non è stato convocato per la sfida contro lo Spezia.

Sarà sicuramente questo uno dei temi caldi della giornata, caratterizzata anche da tante indiscrezioni sulle altre big: dall’Inter al Milan, passando per la Lazio e il Napoli. Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale sulle principali trattative e notizie del giorno.

LIVE

9.30 – Roma su Ziyech per il dopo Zaniolo: e sul giallorosso può fiondarsi il Milan.