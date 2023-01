Caso Zaniolo, Tiago Pinto rompe il silenzio: stoccata UFFICIALE

Il general manager della Roma ha parlato della situazione che si è generata negli ultimi giorni intorno al calciatore

Fuori dai convocati per il match in programma questo pomeriggio contro lo Spezia, Nicolò Zaniolo sta per rompere una volta per tutte la sua esperienza alla Roma. Sarebbe stato lo stesso centrocampista giallorosso, infatti, a chiedere a José Mourinho di non partire con la squadra per la trasferta di oggi.

Una spaccatura con l’intero ambiente che potrebbe portare ad un divorzio definitivo nell’ultima settimana a disposizione di calciomercato. Come ribadito nelle ultime ore, però, la Roma non concederà sconti per la partenza del proprio esterno rispetto alla valutazione da circa 40 milioni di euro del suo cartellino.

Per quanto riguarda i ‘rumors’ intorno al ragazzo, come raccontato dalla redazione di Calciomercato.it, continua a non scaldarsi la pista italiana che porta al Milan a nove giorni dalla chiusura della finestra invernale. Più concreta, invece, la pista che porta alla Premier League, nonostante le smentite riportate nella giornata di ieri sull’interesse del Brighton di Roberto De Zerbi. Rimane in pole position il Tottenham di Antonio Conte, che non ha però ancora trovato la quadra sulla formula del trasferimento con i giallorossi.

Caso Zaniolo, l’annuncio di Tiago Pinto: “Non è la prima volta che succede”

Sul caso Zaniolo, nel pre partita di Spezia-Roma ai microfoni di ‘Dazn’, è intervenuto il direttore generale del club giallorosso Tiago Pinto per cercare di fare chiarezza su quanto avvenuto. Queste le parole del dirigente portoghese: “Zaniolo? Tutti noi nel calcio sappiamo che ci sono due stagioni diverse, una quando il mercato è chiuso e c’è più serenità, e un’altra con il mercato aperto quando qualcuno prova a mettere gli interessi individuali davanti a quelli collettivi”.

Sulla possibile cessione del calciatore entro la fine del mercato, il portoghese ha spiegato: “Non è la prima volta che succede e oggi siamo qua a lottare per la squadra e portare tre punti a Roma. Io ho sbagliato tante volte, ma da quando sono a Roma ho sempre messo gli obiettivi della squadra davanti a tutto. Quello che succede dentro o fuori dal mercato è totalmente diverso, dobbiamo aspettare la fine del mercato e ci sarà sicuramente una Roma compatta, forte e con gli obiettivi chiari in testa”.

Infine, il commento di Tiago Pinto sulla penalizzazione alla Juventus: “Secondo me il nostro discorso non può cambiare, dobbiamo sempre fare sul serio a partire da oggi. Queste cose fuori dal campo possono succedere tante cose e non possiamo arrivare a fine stagione con il rimpianto di non essere arrivati in Champions”.